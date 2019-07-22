Чудо-печка покорила сердца не только дачников, но и британских леди

Казалось бы, чудо-печку в Чехии знает только поколение наших матерей и бабушек. Но простой блиц-опрос на улице показал, что это не совсем так.

«В ней пекут, вместо духовки…» «У меня дома есть «Remoska», я запекаю в ней курицу». « Никогда не слышал, звучит как термос…»« Она используется для запеканок, это кастрюля, которая заменяет духовку…»

Как выясняется, чешское изобретение знают даже молодые, многие из них не понаслышке.

Идея создать компактную электрическую кастрюлю-духовку появилась у ее будущего конструктора Олдржиха Гомуты во время командировки в Швецию. Там он впервые увидел кастрюлю на электрическом питании, которая использовалась для кипячения.

Вернувшись домой, в маленькой пражской мастерской он начал задумываться над тем, можно ли состроить на подобном принципе духовку. Первые попытки были неудачными, тепловая обработка не достигала необходимых параметров, на блюде не появлялась румяная поджаристая корочка, оно скорее варилось или тушилось. Но затем удалось все несовершенства устранить.

Первые чудо - печки начали производить в Здицах. После того, как спрос на них значительно начал превышать возможности маленького предприятия, производство перенесли в Ондрджеев. Серийную сборку запустили уже в Костелце-над-Черными-лесы. Именно там появилось на свет более трех миллионов кастрюль-духовок Remoska.

Правда, «Ремоской» начали кастрюлю называть позднее, в начале производства электроприбор назывался HUT – это была аббревиатура начальных букв фамилий ее главных конструкторов – Олдржиха Гомута (по-чешски Homuta), Олдржиха Угера и Антонина Тибура.

Производство было таким же простым, как и сама конструкция. Вначале на заводе Remos работали всего девять человек.

«Завод открыли в одной из костелецких вилл, построенных в 30-е годы прошлого века. В вилле располагалось как само производство, так и офисные помещения завода Remos», - рассказывает пан Филипек из Музея гончарного производства в Костельце-над-Черными-лесы. Позднее рядом достроили еще несколько объектов.

Тяжелые времена настали в начале 90-х годов прошлого века, когда местный завод пришлось закрыть.

На этом, однако, история «ремоски» далеко не заканчивается.

«В рамках малой приватизации выставлялся на продажу и завод Remos. Владельцы завода, которые купили предприятие, были сами родом из Моравии, поэтому они решили перенести производство во Френштат-под-Радгоштем», - рассказывает инженер Иво Свобода, представитель ныне прибыльной компании, продукция которой особенно популярна в Великобритании.

«Это был пан Блажек, по профессии – электрик. Его попросили починить одну из старых чудо-кастрюль, он искал запасные части, заехал в Костелец, а там узнал, что можно купить не только их, но и все предприятие полностью».

Чудо дома, чудо за границей

Кастрюли-духовки получили известность за рубежом недолго после своего появления на чешском рынке.

«В начале их поставляли, в основном, в страны бывшего соцлагеря. Например, даже сегодня, когда я приезжаю в Венгрию, то мне знакомые рассказывают, как их бабушка запекала в «ремошке» (так они ее называют) курицу. Отменный вкус жаренной птицы они помнят до сих пор. Духовка-кастрюля получила большую известность также в Польше. Знали ее и россияне, которые называли ее «чудо-печка»» - то есть волшебная печка», - вспоминает пан Свобода.

Особенных успехов фирме удалось добиться в Великобритании, куда в настоящее время направляется 50 процентов ее продукции.

«В один прекрасный день у меня на столе зазвонил телефон. Из трубки раздался голос леди Милены, которая сходу заявила, что с ней можно говорить по-чешски, так как она сама родом из Чехии. И сразу на меня: «Почему вы не экспортируете «ремоски» в Великобританию? Почему здесь нельзя купить такой хороший кухонный прибор?» Я ей по правде сказал, что в Великобритании у нас нет партнеров. А она говорит: «Я вам найду кого-то». Через два месяца она отозвалась снова, а осенью того же года мы уже отправляли туда первую партию».

Пани Милену поэтому иногда называют «леди Ремоска». Госпоже Гренфелл Бейнс, урожденной Флайшмановой, пришлось в 1939 году, в возрасте десяти лет вместе с двоюродной сестрой покинуть тогдашнюю Чехословакию одним из последних поездов, отправленных с территории страны сэром Николасом Уинтоном. Спустя шестьдесят лет, ей удалось возобновить престиж одного из товаров чешского производства.

«В первый год выхода на новый рынок британцы заказали пробную партию 1500 штук. Количество, которое предполагалось распродать в течение 12 месяцев, исчезло с рынка в течение одной недели. Тогда, в 2001 году, «Ремоска» получила премию «Лучший товар года, появившийся на рынке Великобритании».

Сила – в простоте

«Принцип работы очень простой. В крышку встроена спираль подогрева, то есть тепло распространяется сверху вниз, постепенно нагревая и саму кастрюлю. Интересно вот что: температура возгорания продуктов питания составляет 315 градусов. В «Ремоске», в каждой из ее частей, температура поднимается максимум до 250 градусов. Таким образом, блюдо внутри кастрюли не может загореться ни при каких обстоятельствах», - завершает знакомство с чудо-кастрюлей, которой на днях исполнилось 55 лет, совладелец предприятия Remoska Иво Свобода.