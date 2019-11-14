Чтобы воздушные ворота Праги распахнулись шире

В настоящее же время «Аэропорт имени Вацлава Гавела» вынужден отказываться от обслуживания некоторых рейсов, которые авиакомпании хотели бы отправлять в Прагу. Актуальный пассажиропоток аэропорта – 17 миллионов пассажиров. Это уже предел.

«Первый этап реализации задуманных планов для нас особенно важен. Я говорю о расширении Терминала №2. Второй этап важен с точки зрения обеспечения безопасности. Мы хотим централизовать систему. Реализация третьего этапа имеет уже длительный характер. Мы планируем строить еще один посадочный коридор – Е», – комментирует глава правления аэропорта Вацлав Ржегорж.

«Почему мы взялись за планы расширения аэропорта? Дело в том, что каждые 15 лет пассажиропоток увеличивается в два раза. Если мы не будем расширяться, то постепенно превратимся в региональную воздушную гавань, чья позиция в европейском рейтинге будет опускаться все ниже и ниже», – подчеркивает представитель пражского аэропорта.

Начало строительства новой трехкилометровой ВВП ожидается в течение ближайших трех лет. После ее открытия сократится количество самолетов, обслуживаемых в Праге в ночное время, что снизит уровень шума в окрестностях аэропорта.

Планируется также возведение нового отеля, спортивной площадки и медицинского центра, которыми могли бы пользоваться туристы.

Транспортная связь между городом и «Аэропортом имени Вацлава Гавела» должна улучшиться за счет прокладки нового железнодорожного коридора Прага – Кладно, который бы проходил недалеко от терминалов.

«В первую очередь начнется строительство участков Вокзал Масарика – Бубны, а также перегоны в Кладно. Чуть позже начнется строительство более сложных участков дороги в Праге, начиная от выставочного комплекса. В этом случае мы говорим и о более солидных капиталовложениях», – описывает Иржи Свобода, генеральный директор Управления железнодорожных путей сообщения.

Движение поездов должно начаться в 2028 году, когда планируется также завершить расширение Терминала – 2. Тогда из центра Праги можно будет добраться в аэропорт за 25 минут.