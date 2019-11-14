Чтобы воздушные ворота Праги распахнулись шире

Пражский аэропорт планирует обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год и каждый час принимать или отправлять в полет около 70 авиалайнеров. План, однако, можно реализовать только после расширения терминалов и модернизации системы досмотра пассажиров, строительства новой взлетно-посадочной полосы и подведения к столичной воздушной гавани железнодорожной ветки.
В настоящее же время «Аэропорт имени Вацлава Гавела» вынужден отказываться от обслуживания некоторых рейсов, которые авиакомпании хотели бы отправлять в Прагу. Актуальный пассажиропоток аэропорта – 17 миллионов пассажиров. Это уже предел.
«Первый этап реализации задуманных планов для нас особенно важен. Я говорю о расширении Терминала №2. Второй этап важен с точки зрения обеспечения безопасности. Мы хотим централизовать систему. Реализация третьего этапа имеет уже длительный характер. Мы планируем строить еще один посадочный коридор – Е», – комментирует глава правления аэропорта Вацлав Ржегорж.
«Почему мы взялись за планы расширения аэропорта? Дело в том, что каждые 15 лет пассажиропоток увеличивается в два раза. Если мы не будем расширяться, то постепенно превратимся в региональную воздушную гавань, чья позиция в европейском рейтинге будет опускаться все ниже и ниже», – подчеркивает представитель пражского аэропорта.
Начало строительства новой трехкилометровой ВВП ожидается в течение ближайших трех лет. После ее открытия сократится количество самолетов, обслуживаемых в Праге в ночное время, что снизит уровень шума в окрестностях аэропорта.
Планируется также возведение нового отеля, спортивной площадки и медицинского центра, которыми могли бы пользоваться туристы.
Транспортная связь между городом и «Аэропортом имени Вацлава Гавела» должна улучшиться за счет прокладки нового железнодорожного коридора Прага – Кладно, который бы проходил недалеко от терминалов.
«В первую очередь начнется строительство участков Вокзал Масарика – Бубны, а также перегоны в Кладно. Чуть позже начнется строительство более сложных участков дороги в Праге, начиная от выставочного комплекса. В этом случае мы говорим и о более солидных капиталовложениях», – описывает Иржи Свобода, генеральный директор Управления железнодорожных путей сообщения.
Движение поездов должно начаться в 2028 году, когда планируется также завершить расширение Терминала – 2. Тогда из центра Праги можно будет добраться в аэропорт за 25 минут.
Мастера ренессанса и барокко в диалоге Чехии с Европой
Посол Чехии был вызван в МИД Украины в связи с посещением Пражского Града прокремлевскими крымскими татарами
Реальные бренды виртуальной страны
В Эстонии чешские пилоты все чаще взлетают по тревоге из-за российских самолетов
Генеалогия семьи Муратовых: от Киева к Праге, от медицины к истории