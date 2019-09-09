Чтобы не горели салоны самолетов

В научно-исследовательском институте авиации на специальных горелках «поджариваются» опытные образцы. Рассказывает разработчик композитов Франтишек Мартаус: «Здесь вы видите стандартный тест на сгораемость. В горелку залито авиационное топливо Jet A1. Температура пламени составляет 970–980 градусов, а на пике – до 1000 градусов».

Над первой горелкой закреплен материал из новой разработки, а над другой – фрагмент внутренней обшивки из ламината и стекловолокна, которые обычно используются в самолетах, а также, например, в интерьере вагонов пражского метро.

«Обычный материал у нас понемногу сгорает. Как мы видим, что примерно на 10–15 секунде теста происходит полное прогорание материала, сопровождающееся массивным выделением токсичного дыма. При этом материал на основе углеродного волокна не претерпевает изменений», – демонстрирует результаты эксперимента Франтишек Мартаус.

Однако для использования новинки при внутренней отделке салона самолета изобретателям еще предстоит получить соответствующий сертификат, а до этого необходимо найти того, кто вложит в это деньги. Рассказывает Ян Кужел из отдела композитных технологий.

«На первом месте необходимо привлечь интерес авиастроителей к данному материалу. В тот момент, когда это удастся сделать, с большой долей вероятности поступит запрос на изготовление из него элементов самолета. Если проведенные после этого тесты будут соответствовать ожиданиям производителей, начнется процесс сертификации материала». Перед тем как любой из элементов конструкции самолета начинает использоваться непосредственно при строительстве воздушного судна, все должно быть тщательно проверено.

Сотрудник Управления гражданской авиации Витезслав Гезки поясняет: «Тестируется как сама конструкция, так и элементы мотора, оборудование, кабины. Например, проверяют крепость и ломкость конструкции. Материалы, предназначенные для отделки кабины и салона самолета, например, кресла, обивка, тестируются на огнеупорность и уровень дыма при сгорании».

Сертификат, который предстоит получить чешским изобретателям, выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), а тестирование нового многослойного материала может обойтись в десятки миллионов крон.