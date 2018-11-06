Что такое российская пропаганда и как с ней бороться

На эти вопросы «Чешскому Радио» ответил Якуб Каленский, единственный представитель от Чехии, только что завершивший свою работу в отделе при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза. После ухода с поста он смог рассказать о некоторых задачах, которые решает структура.

«Эта команда появилась после того, как в 2015 году в Европейском совете встал вопрос, что делать с ongoing Russian disinformation campaign, т.е «продолжающейся кампанией по дезинформации со стороны России». Структура создавалась с целью противодействия именно российской кампании по дезинформации, а не другим угрозам, которые, конечно, также существуют, но ими мы просто не занимались, поскольку это не входило в нашу задачу», – пояснял Якуб Каленский в интервью Марии Бастловой.

При этом нередко слышны голоса, утверждающие, что подобная угроза сильно преувеличена или даже выдумана, а обвинения в адрес России не имеют под собой почвы. Какие доказательства приводит команда Федерики Могерини, и существуют ли они в принципе? «Тому есть множество подтверждений. С 2014 года, когда начался агрессивный экспорт дезинформации в Европу, у нас появлялось все больше свидетельств, поступающих от журналистов государственных российских СМИ, из отделений Russia Today, действующих в других государствах. Журналисты открыто говорят, что получают из Москвы инструкции относительно того, как они должны излагать материал, о чем говорить, то есть этих доказательств – тьма-тьмущая».

Однако существуют ли факты, которые могут подтвердить, что подобная деятельность управляется непосредственно правительством России?

Кремлевские пятницы

«Простой ответ на это вопрос звучит – да, это действительно организовано непосредственно Кремлем. Исходную точку можно назвать «встречами в Кремле по пятницам». Дмитрий Песков, а ранее Вячеслав Володин, который теперь возглавляет Думу, а ранее работал в администрации президента, в пятницу собирают за одним столом руководителей главных СМИ, которым объясняют, как и о чем те должны сообщить зрителям и читателям. В 2014 г. эти инструкции еще существовали на бумаге, и происходила их утечка в СМИ. Теперь они передаются устно, и их называют «тёмник», то есть что-то, что происходит в темноте». В Брюсселе отслеживают, как эти инструкции отражаются в информационном потоке российских средств массовой информации. Например, европейские эксперты подсчитали, как часто слово «фашизм» употребляется в контексте Украины, что европейские специалисты назвали «излюбленным нарративом кремлевской кампании по дезинформации».

«Было очень заметно, что в тот момент, когда им было нужно пригасить конфликт, частота употребления этого слова в сочетании со словом «Украина» снизилась на 90%, а когда они захотели его оживить, этот показатель снова шел вверх. Шеф-редактор Russia Today Маргарита Симоньян не скрывает, что на ее столе стоит телефон с прямой линией в Кремль, и она туда звонит, когда не уверена, какие темы ей следует затрагивать, а какие нет. Мне всегда бывает смешно, когда при возникновении какой-то неясной ситуации СМИ не знают, как именно ее подавать, и наступает тишина, поскольку они ждут получения инструкций».

Одной из задач брюссельского отдела по борьбе с российской пропагандой является налаживание более тесного информационного сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства – Беларусью, Украиной, Молдовой и тремя кавказскими республиками.

Объяснить, что в Евросоюзе не принуждают к гомосексуализму

«Идея была следующая: если мы сможем лучше разъяснять истинные действия Европейского союза, жители этих стран не будут так восприимчивы к той лжи, которую транслирует Sputnik, что «ЕС вас заставит быть гомосексуалами» и т.д. Второй задачей была поддержка независимых СМИ в регионе Восточного партнерства – создание более качественных средств массовой информации. Над третьей задачей работал лично я, являясь ответственным за ее реализацию. В нее входило распространение сведений о российской кампании по дезинформации. Мы начали с ньюслеттера, который рассылался каждую неделю, сначала всего нескольким сотням людей в правительствах и редакциях СМИ, но постепенно аудитория разрослась до полутора-двух миллионов человек в месяц».

Якуб Каленский отметил, что, по его наблюдениям, российская кампания по дезинформации ведется с учетом особенностей конкретной страны. Так, в странах Балтии ее главной целевой группой является русскоязычное меньшинство. Поскольку в Чехии процент русскоговорящего населения во много раз ниже, здесь пропаганда ведется с помощью десятков создаваемых информационных источников, называющих себя «единственной независимой и правдивой альтернативой лживым СМИ».

Что же представляет основную угрозу для Чешской Республики? Какие инструменты использует российская пропаганда для проникновения в сознание ее жителей? «В Чехии мы видим широкое использование миграционного вопроса, что само по себе достаточно комично, поскольку, в отличие, например, от Соединенных Штатов, у нас таких проблем в принципе быть не может, поскольку никаких мигрантов у нас нет. Наряду с этим присутствует антизападная направленность – мол, все, что исходит из Брюсселя, – это плохо».

С точки зрения формы подачи дезинформации специалист выделил такую особенность, характерную для Чехии, Польши, Венгрии и Словакии, как спам-рассылка электронных писем. Это всегда изумляет западных специалистов, которые думают, что вся проблема заключается в распространении фейков через Twitter и Facebook. Однако на восток от Берлина у поколений старше 55 лет не всегда бывают аккаунты в соцсетях, и мейлы зачастую служат основным источником, через который они получают дезинформацию. В Украине, наоборот, часто используются блоги известных людей.

Кто такой чешский тролль?

На просторах чешской Паутины присутствует и такой вид «фауны» как Интернет-тролли. Откуда они попадают в чешский сегмент Интернета? Выращивают их на российских фабриках троллей или они местного происхождения?

«Часто я наталкивался на что-то, написанное на ломаном чешском языке, с типично русским построением предложений. Однако нередко я встречаю и коренных жителей, о которых можно сказать, что они действительно верят всем этим глупостям, то есть это – их искренняя позиция. Разумеется, каналы российской кампании по пропаганде – это не только то, что Кремль напрямую контролирует. Дезинформация работает таким образом, что ты сажаешь ее в плодородную почву, поливаешь, а когда она вырастает, то урожай собирает кто-то еще и с удовольствием его передает дальше. И уже задача полиции или журналистов конкретной страны выяснить, почему человек занимается дезинформацией – потому что ему заплатили, или он в это действительно верит. Однако всегда будет присутствовать несколько групп, которые будут распространять одну и ту же информацию», – объясняет бывший сотрудник отдела ЕС по борьбе с российской пропагандой Якуб Каленский, который также знает, что в Чехии появились инициативные группы, называющие себя эльфами. Как и положено этим волшебным существам, они намерены на добровольных началах сражаться с троллями и распространяемыми ими фейками.