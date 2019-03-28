Чехословакия – СССР: хоккей с политическими последствиями

«Будучи еще в Стокгольме, мы включили телевизор, их обзор новостей, а на экране первым делом появилась Прага – демонстрация, беспорядки, разгром офиса «Аэрофлота»… Я сразу сказал: «Друзья, чую запах кладбищенских свечей», - вспоминал позднее телекомментатор Владимир Ваха. Чемпионат мира должен был состояться в Праге, но после оккупации 1968 г. Чехословакия от организации мероприятия отказалась.

«После возвращения домой нам включали наш репортаж из Стокгольма раз десять подряд. Ключевой была фраза: «отметьте победу как следует», а дальше звучало: «вы ведь знаете, как это сделать». Якобы именно эти слова должны были послужить сигналом, чтобы толпа разгромила «Аэрофлот»».

Инцидент на Вацлавской площади так и не удалось расследовать до конца. Довольно широкую огласку получила версия, согласно которой нападение на офис советских авиалиний был спровоцирован СтБ (чехословацким аналогом КГБ). По мнению историка Олдржиха Тумы из Института по изучению современной истории – это нонсенс.

«Как только собралась толпа, то празднование хоккейной победы вылилось в протест против оккупации, а по-своему и против политики уступок и компромиссов со стороны чехословацкого руководства. По-моему, это не была провокация ни со стороны СтБ, ни КГБ. Таким был настрой общества», - рассказал историк «Чешскому Радио».

«Это было фантастично. Мы конечно знали, что нас будут встречать, но такого радушного и восторженного приема, какой нас ожидал в пражском аэропорту, не предполагал никто. Мы все плакали», - вспоминал вратарь Мирослав Лацки.

За национальную эйфорию и повреждение советского имущества поплатились и верхушки Коммунистической партии Чехословакии. 17 апреля покинул свой пост Александр Дубчек - тогдашний глава Компартии, на смену которому пришел Густав Гусак.

Наступила так называемая эпоха нормализации. Во время последующих чисток как в самой партии, так и вне ее рядов, потеряли работу 300 тысяч человек. В том числе и телерепортер Владимир Ваха, который смог продолжить свою профессиональную карьеру только в ноябре 1989 года.

