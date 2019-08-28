Чехословацкий «Экстаз» Венецианского кинофестиваля

Восстановленная лента чехословацкого режиссера Густава Махаты 1932 года была выбрана для предпоказа на 76-м Венецианском фестивале. 27 августа 2019 года, накануне открытия, около полутора тысяч зрителей собрались в Sala Darsena, чтобы увидеть фильм, который прочно вошел в историю старейшего международного кинофестиваля мира. А в конкурсе фестиваля участвует лента чешского режиссера Вацлав Мархоула «Раскрашенная птица» (совместное производство Чехии, Словакии и Украины).

Густав Махаты собирался поразить Европу, поэтому фильм был сделан сразу в трех языковых версиях – чешской, немецкой и французской. Впрочем, лента снята в традициях немого кино, когда, произнося минимум слов, актеры выражают свои чувства мимикой и жестами.

Адам и Ева мировой киноэротики

Ева несчастна в браке с немолодым мужем. В пикантный момент, когда ее конь ускакал, пока она обнаженной купалась в озере, молодой женщине приходит на помощь оказавшийся поблизости инженер, которого, разумеется, зовут Адам. Об их связи узнает муж и совершает самоубийство, пока влюбленная пара танцует в соседнем зале гостиницы. Снедаемая угрызениями совести, Ева оставляет Адама.

Интересно, что в написании сценария к фильму принимал участие знаменитый чешский поэт-авангардист Витезслав Незвал. А отважная восемнадцатилетняя Хеди Кислер стала первой актрисой, которая полностью разделась в фильме, не являющимся порнографическим. Роль предлагали звезде межвоенного чехословацкого кино Адине Мандловой, но она отказалась, испугавшись сцен, которые сегодня кажутся образцом целомудрия.

Рассказывает Михал Брегант, директор Национального киноархива: «В разных странах цензура реагировала по-разному, оттуда вырезали разные сцены. Против демонстрации ленты резко протестовал Ватикан. Бенито Муссолини, который хотел посмотреть этот фильм, принял решение, что фильм может быть показан. Он констатировал, что актриса очень красива». В Германии картину Гитлер разрешил показать с купюрами только в 1935 году – его не устраивало еврейское происхождение актрисы и сцена самоубийства.

Реставраторы хотели восстановить версию, снимавшуюся для показа именно в Чехословакии, и для этого они выбирали фрагменты из трех разных копий. Рассказывает куратор музыкального отдела Национального киноархива Йонаш Кухарский: «Нам удалось реконструировать изначальную музыкальную вступительную заставку чешской версии фильма, которая ни в одном из материалов полностью не сохранилась. Благодаря копии, хранящейся в Мюнхене, у нас теперь есть полный звук из начала ленты».

Чтобы собрать фильм воедино, реставраторы обращались во многие киноархивы Европы – от Словакии до Дании. Директор фестиваля Альберто Барбера высоко оценил работу Национального киноархива Чехии и реставраторской мастерской Болоньи L`immagine Ritrovata.

«Прыгающие частоты» и Wi-Fi от голливудской звезды Хеди Ламарр

Чехословацкий фильм послужил стартовой площадкой в судьбе такой незаурядной женщины, которой была Хеди Ламарр. Хедвига Ева Мария Кислер родилась в 1914 году в Вене. Девушка рано покинула родителей – ее отец родом из Львова был управляющим банка – и начала сниматься в кино. После мировой славы, которую принес ей «Экстаз», Хедвига приняла предложение руки и сердца от австрийского миллионера Фрица Мандля, который пытался скупить и уничтожить все копии скандального фильма. Однако уже в 1937 году Хедвига бежала от мужа в США. Она сразу же получила контакт в Голливуде и превратилась в Хеди Ламарр. Ленты «Алжир», «Рискованный эксперимент», «Странная женщина», «Самсон и Далила» приносят ей славу и огромные гонорары.

При этом актриса с идеально красивым, поистине голливудским лицом, была не только кинозвездой, но и, как ни странно, изобретателем. В 1942 вместе с композитором Джорджем Антейлом она запатентовала технологию «прыгающих частот», позволяющую дистанционно управлять торпедами. Хеди хотела внести свой вклад в борьбу с нацизмом и подарила патент армии США, где его успешно положили под сукно.

Спустя полвека технология «прыгающих частот» начала активно использоваться для беспроводной передачи данных, включая мобильную и спутниковую связь, Wi-Fi и GSM. Только в 1997 году актриса получила награду за это открытие. Шесть раз актриса была замужем, у нее было трое детей, включая приемного сына. Прах Хедвиги Кислер, скончавшейся в 2000 году, был, согласно ее воле, развеян над Венским Лесом.

В чешских кинотеатрах оцифрованная версия «Экстаза» с Хеди Ламарр появится в начале 2020 года. Музыку из ленты исполнит симфонический оркестр «Чешского Радио».