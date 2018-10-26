Чехословацкая дипломатия, появившаяся раньше государства

Чешская дипломатия считает, что ее история – на две недели длиннее истории республики: конференция в Чернинском дворце – резиденции МИД ЧР была посвящена столетию появления дипломатического ведомства Чехословакии.

«Символической датой юбилея мы решили избрать 14 октября 1918 г., когда представитель Временного чехословацкого правительства, один из трех главных деятелей чешского сопротивления за рубежом Эдвард Бенеш послал странам-союзницам ноту, в которой сообщил о создании Временного правительства, а также перечислил имена первых пяти дипломатических представителей – собственно, еще до появления Чехословакии», – объяснил дипломат и этнолог Иван Дубовицкий, работавший в посольствах Чехии в США, Перу, Коста-Рике и Мексике.

«Важно, чтобы мы не ограничивались празднованием юбилея, а попытались сформулировать те идеи и традиции, на которых было основано наше государство, и двигаться вперед. Отмечать столетие чешской дипломатии означает обращаться к своим корням, задуматься о том, на чем строились успехи чешской и словацкой внешнеполитической деятельности после Первой мировой войны, проанализировать, что способствовало признанию нового государства. Также нужно задуматься над тем, как действовала наша дипломатия спустя 20 лет, на пороге нового мирового конфликта, какой она была в 1945 году, как служила коммунистическому режиму, как проходили в дипломатическом ведомстве после ноября 1989 года. Как проходило изменение политических ориентиров, и как после разделения Чехословакии оба государства интегрировались в структуры Евросоюза и НАТО», – подчеркнул в своем вступительном слове министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что хотя сегодня вместо единого государства на карте мира существует две страны – Чехия и Словакия, конференция обращается к общей истории дипломатии двух народов, которые сохраняют чрезвычайно тесные отношения.

На конференции присутствовал также министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, многие выдающиеся дипломаты, представители академического и экспертного сообщества, политологи, историки, студенты.

Дипломаты как последний оплот чехословацкой государственности

Под сводами Чернинского дворца говорили о «минутах роковых» за сто лет истории чехословацкой и чешской дипломатии.

«При оккупации в марте 1939 года дипломаты оставались единственными, кто символизировал чехословацкую государственность, после чего началось формирование дипломатии в изгнании под руководством Эдварда Бенеша. Что происходило в связи с событиями февраля 1948 года, когда произошло принципиальное изменение внешнеполитического вектора Чехословакии. В начале 1950 гг. проводились радикальные изменения в составе сотрудников ведомства. Мы хотели также коснуться событий августа 1968 года, вторжение войск Варшавского договора и влияние этих событий на отношения с другими странами и их реакция на произошедшее, а как это сказалась на дипломатии и судьбах самих дипломатов», – так суммировал цели и задачи конференции Иван Дубовицкий.

«Стальные объятия СССР» как конец демократической дипломатии

Период Второй мировой войны и послевоенные годы в истории дипломатии Чехословакии стали временем, в котором на первое место вышли непростые отношения страны с Советским Союзом.

«В годы Второй мировой войны шли поиски новых возможностей и направленности внешней политики государства после его освобождения. Фиаско системы коллективной безопасности подтолкнуло чехословацкую дипломатию к поискам новых концепций и решений, что, однако, опять наталкивалось на препятствие в виде политических интересов крупных держав, как это было с проектом Чехословацко-польской конфедерации, на который Советский Союз наложил вето. Структура двусторонних договоров со странами-союзницами остановилась на полпути: помимо чехословацко-советского договора, не удалось заключить подобное соглашение с США и Великобританией. Однако благодаря действиям дипломатии в рамках Сопротивления, удалось добиться главного – восстановить государство Чехословакия, хотя и не в границах до Мюнхенского договора. В конце 1944 г. опять на передний план вышли имперские интересы – на этот раз желание СССР получить Подкарпатскую Русь, который добился ее отторжения от Чехословакии и присоединения к Советской Украине», – так описывает этот период сотрудник Института истории АН ЧР Ян Немечек.

«Существовала ли тогда реальная возможность выскользнуть из стальных советских объятий?», – задается историк вопросом, указывая, что после Второй мировой войны державы-союзницы быстро вернулись к противостоянию. «Сотрудничество держав в годы войны быстро растворялось в новой конфронтации, где по отношению к Чехословакии у Советского Союза были на руках более сильные карты. На внутриполитической сцене при этом доминировала агрессивная политика компартии Чехословакии», – указывает историк, называя февраль 1948 г. «концом демократического периода в истории чехословацкой дипломатии».