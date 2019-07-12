Чехия заняла три руководящих поста в комитетах Европарламента

Эва Туречкова
12-07-2019
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От проведения выборов в Европарламент прошло более полутора месяцев. Уже известны имена главы европейского законодательного собрания, а также четырнадцати заместителей председателя – в число которых вошла и Дита Харанзова от ANO и Марцел Колая от Пиратской партии - и пяти квесторов. В среду впервые заседали комитеты, курирующие в Европарламенте отдельные области единой европейской политики. И здесь чешские представители не остались в стороне.

Фото: © European UnionФото: © European Union

На руководящих постах Европарламента, таким образом, появились еще три чешских евродепутата.

Лудек Нидермайер, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЛудек Нидермайер, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Лудек Нидермайер от партии TOP 09 занял кресло первого зампредседателя экономического комитета, Ян Заградил от Гражданской демократической партии был избран заместителем главы комитета по международной торговле. Евродепутат от ANO Мартина Длабаева вошла в число зампредседателя комитета по контролю бюджетных средств.

Шанс занять один из руководящих постов в парламенте нового созыва остается у христианского демократа Томаша Здеховского, кандидата на пост замглавы комитета по трудоустройству. Голосование было снято с повестки дня после того, как либеральная фракция «Обновляя Европу», в которую входят и евродепутаты от ANO, заблокировала назначение главой указанного комитета бывшего польского премьера Беаты Шидловой.

Ян Заградил, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЯн Заградил, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Чешские евродепутаты довольны количеством занятых постов. Лудек Нидермайер в реакции на свое назначение заявил, что на посту зампредседателя экономического комитета «получит хорошую возможность применить свои знания и силы в областях, которые ему близки». Среди них он назвал фискальную стабильность Евросоюза, налоговую политику, а также функционирование ЕС в целом.

Особое место в иерархии Европарламента занимает Ян Заградил, который был одним из официальных претендентов на пост председателя Европарламента. Чешский евродепутат, однако, удовлетворен и своим избранием на пост первого зампредседателя комитета по международной торговле.

Мартина Длабаева, фото: Mickaelka90 / CC BY-SA 4.0Мартина Длабаева, фото: Mickaelka90 / CC BY-SA 4.0 «Нас ждет ратификация торговых соглашений между ЕС и Вьетнамом, а также между Брюсселем и государствами Меркосура (то есть странами, представляющими общий рынок Южной Америки). Далее комитет будет курировать переговоры с Австралией и Новой Зеландией, и, не в последнюю очередь, новый старт диалога с США», - сообщил Заградил чешским СМИ.

Председатели и зампредседателя 20 комитетов и двух подкомитетов Европарламента назначаются сроком на два с половиной года. Например, Мартина Длабаева занимала пост замглавы комитета по бюджету еще в Европарламенте прошлого созыва. «Я очень ценю, что коллеги по комитету подтвердили мое назначение и сейчас. На мой взгляд, это означает, что они довольны моей работой», - заявила депутат от ANO.

Примечательно, что именно в компетенции комитета по бюджету входило рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов премьера Андрея Бабиша.

В парламенте объединенной Европы Чехии отведено 21 кресло.

Эва Туречкова
12-07-2019
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