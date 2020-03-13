Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда

Чехия приостановила выдачу виз

МИД Чехии сообщает: «С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС». Это правило распространяется и на посольства и консульства Чехии в России и Украине.

Чешским гражданам и иностранцам с ПМЖ или с видом на жительство сроком более чем на 90 дней запрещено покидать страну. Иностранные граждане, не имеющие вида на жительство, не могут въезжать в Чехию во время действия чрезвычайного положения, объявленного 12 марта на 30 дней. Запрет вступает в силу с нуля часов 16 марта. Меры вводятся в связи с угрозой здоровью населения, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш после чрезвычайного заседания правительства 13 марта. Ограничений на выезд иностранцев иностранцев, не имеющих вид на жительство, не предусматривается.

Как меняется управление государством в условиях чрезвычайного положения, объясняет глава МВД республики Ян Гамачек: «Правительство может для выполнения определенных задач привлечь армию и службы спасения. Это в целом расширяет права правительства в период кризиса». Министр внутренних дел также напомнил, что нарушение правил чрезвычайного положения является преступлением.

Следует отметить, что в Чехии пока не введен тотальный карантин, то есть улицы Праги не похожи на улицы Милана, где людям позволено выходить из дому только в случае крайней необходимости, в магазины впускают по одному, требуя соблюдать дистанцию не менее полутора метров, а за нарушение режима полиция нещадно штрафует. Жизнь в Чехии после введения чрезвычайного положения внешне мало отличается от обычной – люди свободно ходят по улицам, мало кто носит маски, работают магазины. При этом еще до введения чрезвычайного положения были закрыты начальные и средние школы, гимназии и вузы.

15 стран «красной зоны»

Однако в полночь с пятницы, 13 марта, на субботу, 14 марта, вступает в силу запрет на въезд в Чехию из 15 стран, охваченных эпидемией. Это Китай, Южная Корея, Иран, а также европейские государства, помимо Италии, это также Испания, Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания, Франция и Швейцария. Одновременно вступает в силу запрет выезжать из Чехии в эти страны.

Исключение в запрете на передвижение делается для жителей приграничных районов, работающих в соседней стране на расстоянии до 100 километров от границы. В этом случае при пересечении границы необходимо предъявлять подтверждение от работодателя. Отменяется транспортное сообщение со всеми соседними странами, будь то железнодорожный или водный транспорт, не будут ходить автобусы.

Такие ограничения усложняют жизнь, однако необходимы, поясняет министр иностранных дел Томаш Петршичек. «Подобные меры принимают и другие страны ЕС, например Словакия. Я уверен, что подобное ужесточение введет и ряд других государств. Мы исходим исключительно из рекомендаций эпидемиологов: помочь остановить, или, точнее, притормозить распространение коронавируса может ограничение контактов между людьми и поездок, чтобы распространение инфекции среди населения не вышло из-под контроля».

Как пересечь границу?

Как граждане 15 стран, попавших в черный список, которых чрезвычайное положение застало в Чехии, смогут покинуть страну, когда транспорт перестал работать? «Мы хотим позволить иностранным гражданам перечисленных стран вернуться на родину. Во-первых, они могут уехать самостоятельно, на автомобиле. Мы специально отложили введение запрета, так что до полуночи можно покинуть страну, например, на рейсовых автобусах. Также мы даем возможность чешским гражданам вернуться в страну», – поясняет министр.

Чехия возобновляет пограничный контроль на границах с Германией и Австрией – действующими оставлено только 11 переходов.

Также расширились требования к обязательному 14-дневному карантину. Ранее его должны были проходить граждане и постоянно проживающие в Чехии иностранцы, вернувшиеся из Италии, теперь – из всех 15 стран, относящихся к зоне риска.

С 14 марта закрылось большинство магазинов и ресторанов

13 марта премьер-министр Андрей Бабиш: «С 20.00 до 6 часов утра запрещается находиться в помещениях предприятий общественного питания». Кафе, рестораны, закусочные, работающие в торговых центрах площадью свыше 5 000 м2, должны быть закрыты. 14 марта было принято решение закрыть пока на 10 дней большинство и ресторанов и магазинов, за исключением продовольственных и некоторых других. Работают заправочные станции, аптеки, химчистки.

С 6 утра 13 марта вступает в силу запрет на любые мероприятия, на которых одновременно присутствует более 30 человек. Вводится запрет на театральные представления и другие культурные, а также спортивные и религиозные мероприятия. С этого же времени запрещено посещение спортзалов, спа, соляриев, библиотек, галерей. Исключение делается для судебных заседаний, органов государственной власти и похорон. Судам предлагается взвесить целесообразность проведения заседаний.

На 13 марта в Чехии обнаружен 141 человек, зараженный коронавирусом. Около 4800 человек находятся на карантине как контактировавшие с зараженными.