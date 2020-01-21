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Чехия: Хозяева кошек расточительнее собаководов

Эва Туречкова
21-01-2020
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Все более значимую статью в бюджете чешских семей занимают нужды их питомцев. По данным аналитической компании GfK, за корма и питательные вещества для четвероногих друзей граждане Чехии в прошлом году заплатили 8,5 млрд крон, то есть на шесть процентов больше, чем годом ранее. В сумму не включены игрушки, медицинское обслуживание, лежаки и другие товары, предназначенные для более комфортной жизни кошек и собак.

Фото: Amy Gillardová, Pixabay / CC0Фото: Amy Gillardová, Pixabay / CC0

«Сейчас я купила вот этого ослика, чтобы собачке было с чем играть, два тюбика зубной пасты и лакомства для вознаграждения. Стоило это 776 крон. Возможно, я несколько расточительна», - допускает пани Дагмар, хозяйка восьмилетней жесткошерстной таксы, которую «Чешское Радио» остановило при выходе из пражского зоомагазина.

Фото: Эва ТуречковаФото: Эва Туречкова Согласно результатам исследования компании GfK, домашних животных содержат более 60 процентов чешских семей. Чаще всего чехи берут на дом собак и кошек.

Несмотря на бурное развитие Интернет-торговли в других отраслях, владельцы домашних питомцев довольно консервативны и предпочитают закупаться в классических магазинах. В Сети делают покупки менее 10 процентов хозяев домашних животных, показало исследование.

Владелец одного из пражских магазинов Хелена Шутерова, однако, опасается за будущее своего бизнеса: «Я с уверенностью могу сказать, что Интернет-зоомагазины представляют для нас серьезную конкуренцию, в первую очередь из-за более низких цен. Других преимуществ нет. К нам в магазин люди часто заходят и за советом, какой корм лучше, если у собаки случается расстройство кишечника, если ее тошнит и так далее».

Фото: MonikaDesigns, PixabayФото: MonikaDesigns, Pixabay «В Интернете чехи чаще всего покупают товары, предназначенные для собак – в первую очередь это корм и витамины. Общий объем реализованной «собачьей» продукции в три раза превышает «кошачий сегмент рынка». На третьем месте – все необходимое для аквариумов. Ежегодно с приходом весны в десятки раз увеличивается спрос на антипаразитарные препараты для собак», - говорит Адела Беркова, пресс-секретарь компании Heureka.cz.

«Абсолютным хитом продаж стали консервы «Рождественская рыба» со стопроцентным содержанием рыбного филе. В период зимних праздников мы также отметили большой спрос на специальное пиво или шампанское для собак. Что касается игрушек – наиболее востребованы лазерные указки для кошек, дразнилки и колокольчики», - говорит Патриция Шедива, представитель крупного Интернет-портала Alza.cz, который включил в свой ассортимент продукцию для домашних животных только летом прошлого года.

По данным агентства GfK, как ни странно, по общему объему продаж хозяева кошек опережают владельцев собак, тратя на корм питомцев в среднем 2400 крон в год.

Эва Туречкова
21-01-2020
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