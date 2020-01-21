Чехия: Хозяева кошек расточительнее собаководов

«Сейчас я купила вот этого ослика, чтобы собачке было с чем играть, два тюбика зубной пасты и лакомства для вознаграждения. Стоило это 776 крон. Возможно, я несколько расточительна», - допускает пани Дагмар, хозяйка восьмилетней жесткошерстной таксы, которую «Чешское Радио» остановило при выходе из пражского зоомагазина.

Согласно результатам исследования компании GfK, домашних животных содержат более 60 процентов чешских семей. Чаще всего чехи берут на дом собак и кошек.

Несмотря на бурное развитие Интернет-торговли в других отраслях, владельцы домашних питомцев довольно консервативны и предпочитают закупаться в классических магазинах. В Сети делают покупки менее 10 процентов хозяев домашних животных, показало исследование.

Владелец одного из пражских магазинов Хелена Шутерова, однако, опасается за будущее своего бизнеса: «Я с уверенностью могу сказать, что Интернет-зоомагазины представляют для нас серьезную конкуренцию, в первую очередь из-за более низких цен. Других преимуществ нет. К нам в магазин люди часто заходят и за советом, какой корм лучше, если у собаки случается расстройство кишечника, если ее тошнит и так далее».

«В Интернете чехи чаще всего покупают товары, предназначенные для собак – в первую очередь это корм и витамины. Общий объем реализованной «собачьей» продукции в три раза превышает «кошачий сегмент рынка». На третьем месте – все необходимое для аквариумов. Ежегодно с приходом весны в десятки раз увеличивается спрос на антипаразитарные препараты для собак», - говорит Адела Беркова, пресс-секретарь компании Heureka.cz.

«Абсолютным хитом продаж стали консервы «Рождественская рыба» со стопроцентным содержанием рыбного филе. В период зимних праздников мы также отметили большой спрос на специальное пиво или шампанское для собак. Что касается игрушек – наиболее востребованы лазерные указки для кошек, дразнилки и колокольчики», - говорит Патриция Шедива, представитель крупного Интернет-портала Alza.cz, который включил в свой ассортимент продукцию для домашних животных только летом прошлого года.

По данным агентства GfK, как ни странно, по общему объему продаж хозяева кошек опережают владельцев собак, тратя на корм питомцев в среднем 2400 крон в год.

