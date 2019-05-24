Чехия выбирает кандидатов в Европейский парламент

Выборный марафон стартовал в четверг. Первыми в Европе проголосовали граждане Нидерландов и Великобритании. В пятницу голосование состоится еще и в Ирландии. Чехи могут голосовать также в первой половине дня субботы, в этот же день к урнам отправятся латыши, словаки и граждане Мальты. Во всех остальных государствах Европы выборы пройдут в воскресенье.

Согласно установленным правилам, избиратель должен быть гражданином Чешской Республики, которому не позднее второго дня выборов исполнилось 18 лет, в данном случае 25 мая. Желающий голосовать на выборах в Европейский парламент должен быть внесен в списке избирателей или голосовать по открепительному талону.

Голосовать за чешских кандидатов в Евросоюз могут и граждане других государств ЕС, уточнил для «Радио Прага» пресс-секретарь МВД Чехии Ондржей Кратошка.

«Иностранцы - граждане одного из государств-членов Евросоюза, имеют право голосовать на выборах в Европарламент на территории Чешской Республики при условии, что они достигли 18-летнего возраста, они проживают в Чехии на ПМЖ не менее 45 дней, не признаны судом недееспособными и их имя внесено в список избирателей по месту жительства».

По словам Ондржея Кратошки, количество иностранцев, которые решат воспользоваться таким правом, до выборов назвать сложно, так как централизованно они нигде не учитываются, их фамилии фигурируют лишь в избирательных списках отдельных участков. Таковых по всей стране 14 800.

Сами чехи могут голосовать и за границей, однако при выполнении следующих условий: «Гражданин Чешской Республики, постоянно проживающий за рубежом в одной из стран Евросоюза, может участвовать в голосовании и в стране своего пребывания при выполнении условий, оговоренных законодательством данного государства. В таком случае он не может голосовать за чешских кандидатов, только за местных», - уточняет представитель МВД Чехии.

Подсчет голосов в Чехии начнется сразу после закрытия избирательных участков, то есть в воскресенье, в 14 часов. Однако результаты будут обнародованы только после завершения выборного процесса во всех странах ЕС, то есть после 23 часов воскресенья. Общие результаты по Европе стоит ожидать в понедельник.

Что будет происходить после выборов? Начнется распределение политических сил на общеевропейском уровне. Первое заседание Европарламента нового созыва назначено на 2 июля.

Порядок голосования

Придя на избирательный участок, каждый голосующий обязан предъявить гражданский или загранпаспорт. Получив от члена избирательной комиссии пустой проштампованный конверт, избиратель отправляется за ширму. Там он вкладывает в конверт один из избирательных бюллетеней – список кандидатов от каждой из партий представлен на отдельном листе. Голосующий имеет право в списке кандидатов кружком отметить двух потенциальных евродепутатов, которым он отдает свое предпочтение, вне зависимости от того, под каким номером они баллотируются. Гражданам Чехии кладут набор избирательных бюллетеней предварительно в их почтовые ящики, но бюллетени можно попросить непосредственно и на избирательном участке.

Когда открываются участки?

На выборах в Европейский парламент можно в Чехии голосовать в пятницу, 24 мая, с 14 до 22 часов, и в субботу, 25 мая, с 8 до 14 часов.