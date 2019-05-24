Чехия выбирает кандидатов в Европейский парламент

Эва Туречкова
24-05-2019
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Европейский союз выбирает новый состав единого парламента. В Чехии голосование стартует в пятницу, 24 мая. Граждане страны определят, кто будет в течение следующих пяти лет представлять их интересы в объединенной Европе. На выбор предлагается 841 кандидат от четырех десятков политических партий, движений и коалиций, которые борются за 21 кресло, отведенное в Европарламенте для Чехии.

Фото: Европейская комиссияФото: Европейская комиссия Выборный марафон стартовал в четверг. Первыми в Европе проголосовали граждане Нидерландов и Великобритании. В пятницу голосование состоится еще и в Ирландии. Чехи могут голосовать также в первой половине дня субботы, в этот же день к урнам отправятся латыши, словаки и граждане Мальты. Во всех остальных государствах Европы выборы пройдут в воскресенье.

Согласно установленным правилам, избиратель должен быть гражданином Чешской Республики, которому не позднее второго дня выборов исполнилось 18 лет, в данном случае 25 мая. Желающий голосовать на выборах в Европейский парламент должен быть внесен в списке избирателей или голосовать по открепительному талону.

Голосовать за чешских кандидатов в Евросоюз могут и граждане других государств ЕС, уточнил для «Радио Прага» пресс-секретарь МВД Чехии Ондржей Кратошка.

«Иностранцы - граждане одного из государств-членов Евросоюза, имеют право голосовать на выборах в Европарламент на территории Чешской Республики при условии, что они достигли 18-летнего возраста, они проживают в Чехии на ПМЖ не менее 45 дней, не признаны судом недееспособными и их имя внесено в список избирателей по месту жительства».

Фото: Мартин Покорны, ЧРоФото: Мартин Покорны, ЧРо По словам Ондржея Кратошки, количество иностранцев, которые решат воспользоваться таким правом, до выборов назвать сложно, так как централизованно они нигде не учитываются, их фамилии фигурируют лишь в избирательных списках отдельных участков. Таковых по всей стране 14 800.

Сами чехи могут голосовать и за границей, однако при выполнении следующих условий: «Гражданин Чешской Республики, постоянно проживающий за рубежом в одной из стран Евросоюза, может участвовать в голосовании и в стране своего пребывания при выполнении условий, оговоренных законодательством данного государства. В таком случае он не может голосовать за чешских кандидатов, только за местных», - уточняет представитель МВД Чехии.

Подсчет голосов в Чехии начнется сразу после закрытия избирательных участков, то есть в воскресенье, в 14 часов. Однако результаты будут обнародованы только после завершения выборного процесса во всех странах ЕС, то есть после 23 часов воскресенья. Общие результаты по Европе стоит ожидать в понедельник.

Что будет происходить после выборов? Начнется распределение политических сил на общеевропейском уровне. Первое заседание Европарламента нового созыва назначено на 2 июля.

Порядок голосования
Придя на избирательный участок, каждый голосующий обязан предъявить гражданский или загранпаспорт. Получив от члена избирательной комиссии пустой проштампованный конверт, избиратель отправляется за ширму. Там он вкладывает в конверт один из избирательных бюллетеней – список кандидатов от каждой из партий представлен на отдельном листе. Голосующий имеет право в списке кандидатов кружком отметить двух потенциальных евродепутатов, которым он отдает свое предпочтение, вне зависимости от того, под каким номером они баллотируются. Гражданам Чехии кладут набор избирательных бюллетеней предварительно в их почтовые ящики, но бюллетени можно попросить непосредственно и на избирательном участке.
Когда открываются участки?
На выборах в Европейский парламент можно в Чехии голосовать в пятницу, 24 мая, с 14 до 22 часов, и в субботу, 25 мая, с 8 до 14 часов.

Эва Туречкова
24-05-2019
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