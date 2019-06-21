Чехия вспоминает годовщину казни армейского генерала Гелиодора Пики

Гелиодор Пика был свидетелем всех важных исторических вех того времени.

Во время Первой мировой войны он служит в России в чехословацких легионах, однако в 1917 г. по приказу Томаша Гаррига Масарика Пика отправляется на корабле из Владивостока на Западный фронт, где участвует в тяжелых сражениях на Эльзаском фронте, в Шампани и в других точках Западной Европы.

Двумя годами позже руководство армии самостоятельной Чехословакии направляет заслуженного генерала в Тешинскую Силезию, где вспыхивает территориальный спор, перерастающий в открытый вооруженный конфликт между чехословацкими и польскими военными подразделениями.

Позднее генерал занимает пост военного атташе в Румынии.

После начала Второй мировой войны Пика отправляется за рубеж, а в 1942 г. в Бузулуке начинает формировать Чехословацкий армейский корпус, членами которого становятся, в основном, бывшие чехословацкие узники советских лагерей.

Позднее назначен на должность главы чехословацкого военного представительства в СССР. Пика пытается в Москве действовать в соответствии с требованиями чехословацкого «лондонского» правительства в изгнании, нередко вступая в конфликт не только с местными властями, но и руководящими работниками Коммунистической партии Чехословакии в Москве.

«Я счастлив, что от имени всей чехословацкой армии могу приветствовать вас на территории Чехословакии. Мы приветствуем ваш бравый славянский дух», - так звучит голос Гелиодора Пики во время визита в Чехословакию в 1946 году маршала Броза Тита, будущего президента Югославии. В то время Пика еще относится к верхушке чехословацкой армии.

СтБ генерала арестует несколько недель после февральского переворота 1948 года, когда власть в стране захватывают коммунисты.

«Задержание Пики было только началом. Процесс против него начался спустя несколько месяцев. Его дело было первым ярким примером бесправия не только в рядах армии, но и первым политическим процессом, которые имели место в стране после февраля 1948 года», - говорит историк Ян Калоус из Института по изучению тоталитарных режимов.

Коммунистический режим видел в Гелиодоре Пике потенциально опасного противника, хотя бы потому, что, будучи главой военного представительства Чехословакии в Москве, ему довелось лично ознакомиться с жуткими условиями содержания узников в советских гулагах. Он понимал, как работают секретные службы СССР.

Пражский суд озвучил заранее продиктованный вердикт: за предательство Родины и шпионаж судьи вынесли Гелиодору Пике смертный приговор.

«Можно сказать, что политические процессы велись с целью получить контроль над армией как таковой. В феврале 1948 году представители вооруженных сил Чехословакии еще не были едины во мнении на счет руководящей роли коммунистической партии. В рядах армии было много офицеров, которые откровенно критиковали коммунистов, не боясь высказывать свое мнение публично», - напоминает историк Ян Калоус.

Реабилитировать своего отца долгие годы пытался сын Гелиодора Пики Милан. Успехом эти попытки обернулись лишь в 1968 году, когда суд признал Пику невиновным по всем статьям и полностью упразднил прежний приговор.