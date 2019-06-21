Чехия вспоминает годовщину казни армейского генерала Гелиодора Пики

Ровно 70 лет назад, 21 июня 1949 года, был в Пльзене казнен ветеран Первой и Второй мировых войн, армейский генерал Гелиодор Пика. В ходе первого сфабрикованного политического процесса после февральского переворота 1948 года его обвинили в шпионаже и предательстве Родины. В то время ему был всего 51 год. Полностью реабилитировать генерала удалось лишь двадцать лет спустя.
Гелиодор Пика был свидетелем всех важных исторических вех того времени.
Во время Первой мировой войны он служит в России в чехословацких легионах, однако в 1917 г. по приказу Томаша Гаррига Масарика Пика отправляется на корабле из Владивостока на Западный фронт, где участвует в тяжелых сражениях на Эльзаском фронте, в Шампани и в других точках Западной Европы.
Двумя годами позже руководство армии самостоятельной Чехословакии направляет заслуженного генерала в Тешинскую Силезию, где вспыхивает территориальный спор, перерастающий в открытый вооруженный конфликт между чехословацкими и польскими военными подразделениями.
Позднее генерал занимает пост военного атташе в Румынии.
После начала Второй мировой войны Пика отправляется за рубеж, а в 1942 г. в Бузулуке начинает формировать Чехословацкий армейский корпус, членами которого становятся, в основном, бывшие чехословацкие узники советских лагерей.
Позднее назначен на должность главы чехословацкого военного представительства в СССР. Пика пытается в Москве действовать в соответствии с требованиями чехословацкого «лондонского» правительства в изгнании, нередко вступая в конфликт не только с местными властями, но и руководящими работниками Коммунистической партии Чехословакии в Москве.
«Я счастлив, что от имени всей чехословацкой армии могу приветствовать вас на территории Чехословакии. Мы приветствуем ваш бравый славянский дух», - так звучит голос Гелиодора Пики во время визита в Чехословакию в 1946 году маршала Броза Тита, будущего президента Югославии. В то время Пика еще относится к верхушке чехословацкой армии.
СтБ генерала арестует несколько недель после февральского переворота 1948 года, когда власть в стране захватывают коммунисты.
«Задержание Пики было только началом. Процесс против него начался спустя несколько месяцев. Его дело было первым ярким примером бесправия не только в рядах армии, но и первым политическим процессом, которые имели место в стране после февраля 1948 года», - говорит историк Ян Калоус из Института по изучению тоталитарных режимов.
Коммунистический режим видел в Гелиодоре Пике потенциально опасного противника, хотя бы потому, что, будучи главой военного представительства Чехословакии в Москве, ему довелось лично ознакомиться с жуткими условиями содержания узников в советских гулагах. Он понимал, как работают секретные службы СССР.
Пражский суд озвучил заранее продиктованный вердикт: за предательство Родины и шпионаж судьи вынесли Гелиодору Пике смертный приговор.
«Можно сказать, что политические процессы велись с целью получить контроль над армией как таковой. В феврале 1948 году представители вооруженных сил Чехословакии еще не были едины во мнении на счет руководящей роли коммунистической партии. В рядах армии было много офицеров, которые откровенно критиковали коммунистов, не боясь высказывать свое мнение публично», - напоминает историк Ян Калоус.
Реабилитировать своего отца долгие годы пытался сын Гелиодора Пики Милан. Успехом эти попытки обернулись лишь в 1968 году, когда суд признал Пику невиновным по всем статьям и полностью упразднил прежний приговор.
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