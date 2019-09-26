Чехия в преддверии праздника св. Вацлава отмечает «Дни пива»

«Жидкое золото». Так в Чехии называют золотистый пенный напиток, который в страну ежегодно приезжают отведать миллионы туристов. И в эти дни действительно есть повод взяться за кружку, объясняет Мартина Ференцова, директор Чешского союза пивоварен и солодовен.

«Десятки пивоварен сварили отменные святовацлавские сорта пив. Организована и богатая сопроводительная программа: пивоваренные заводы устраивают дни открытых дверей, проходят беседы с технологами-пивоварами, разного рода викторины и игры, связанные также с гастрономией».

Исходя из июльских статистических данных, чешская пивоваренная отрасль переживает еще один весьма успешный год.

«По сравнению с прошлым сезоном мы вновь наблюдаем увеличение объемов экспорта, что свидетельствует о том, что вкус чешского пива за рубежом востребован. Причем растут продажи также бочкового и танкового пива, которое разливают в пивных ресторанах», - говорит Мартина Ференцова.

Несмотря на то, что пивзаводы Чехии поставляют продукцию в сотню государств, главными рынками сбыта чешского пенного напитка остаются Словакия и Германия. За границу направляется четверть общей продукции пивзаводов. Согласно замминистра сельского хозяйства по экспорту Иржи Ширу, чешские производители в 2018 году вывезли за рубеж пиво на общую сумму 6,7 млрд крон (то есть 268 миллионов евро).

Как заявляют организаторы «Дней пива», мероприятие ставит целью также сохранять традицию посещения пивных как любимого чехами места встреч.

«В Чехии можно насчитать около 35 тысяч пивных ресторанов, в которых трудоустроены 167 тысяч человек», - уточняет Ференцова.

О том, что отрасль пивоварения представляет значимый сегмент экономики Чехии, сомневаться не стоит. Знают это и политики – именно поэтому ставка НДС на разливное пиво с весны будущего года сократится до 10 процентов.

«Государство тем самым предлагает эффективную помощь ресторанному бизнесу, который в последнее время немного пострадал от разных ограничительных нововведений, будь то запрет на курение или введение электронного учета выручки, в результате чего закрылись 10 процентов ресторанов. Особенно для владельцев деревенских пивных заведений снижение НДС более чем радостная новость. Этот шаг, однако, стоило бы сделать раньше. Мы не ожидаем, что он приведет к снижению цен на пиво – это действительно лишь поддержка предпринимателям, чтобы они могли справиться с потерями прошлых лет», - объяснила директор Чешского союза пивоварен и солодовен.