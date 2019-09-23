Чехия в поисках ремесленников

Достаточно пять минут поговорить с девятиклассниками и сразу становится ясно, куда большинство из них планирует направить свои стопы, если речь не пойдет о поступлении в гимназию.

Многие ученики одной из школ в городе Ржичаны-над-Лабой, например, связывают свое будущее с архитектурой, рыбоводством, которому обучают в городе Тржебонь или же электротехникой, собираясь отправиться учиться в город Пардубице. Если же задать вопрос по поводу профессии каменщика, то лишь изредка можно услышать задумчивое – возможно, а чаще всего короткое – нет.

Нехватка ремесленников в Чехии, согласно данным специализированного портала Nejřemeslníci.cz, выражается числом – 300 тысяч человек.

«В текстильную промышленность не идет никто. Строительные профессии также оказались в опале. Профессия кровельщика, например, вообще никого не интересует. Если уж мама своего сыночка и допустит до ремесленной стежки, то уж лучше пускай он будет столяром, а не кровельщиком, который работает под открытым небом, да еще и зимой. Мальчик бы мог простудиться…», – комментирует Роман Поммер, вице-президент Экономической палаты Чехии и председатель Цеха облицовщиков.

Если говорить об упомянутой текстильной промышленности, то за 13 лет интерес к ремесленным профессиям, связанным с этой отраслью, упал на 97%.

Плотник тоже не очень-то привлекательная профессия для современной молодежи.

«За три десятилетия, что я этим делом занимаюсь, мне пришлось несколько раз искать себе помощников. Редко кто такое выдерживает. Работа тяжелая, трудимся мы при любой погоде, да еще и высоко над землей. Нам всегда трудно – то жарко, то льет, то холодно», – описывает ситуацию плотник с многолетним стажем Карел Конопник.

«Я даже и не пытаюсь искать. Таких ремесленников просто нет. Придется подобрать и обучить кого-то, кто занимается родственной профессией», – констатирует Иван Петрув, работающий в мастерской по изготовлению кожгалантереи Tlustý a spol..

Ни в малейшей степени, как утверждают специалисты, не отразился на ситуации с мастерами-ремесленниками и тот факт, что стоимость их работы, по среднестатистическим данным, за два последних года возросла на треть. В некоторых отраслях показатель роста еще более серьезный, обращает внимание директор компании Nejřemeslníci.cz Мартин Экрт: «Однозначно такое можно заявить по поводу профессий, связанных со строительно-реконструкционными работами. В период с 2016 по 2018 год финансовые объемы заказов в этой сфере увеличились на 64%».

Вице-президент Экономической палаты Чехии и председатель Цеха облицовщиков Роман Поммер дополняет: «70-80 тысяч крон (около 3 тысяч евро) в месяц можно заработать совершенно свободно. Естественно, нужно помнить, что молодой человек, которому около 23 лет, таких денег сразу не станет получать. Ему будет необходимо постоянно расширять свою квалификацию – о роботизации и применении цифровых технологий нельзя забывать и в ремесленной области. Нужно постоянно совершенствоваться. Однако для того кто хочет работать руками, зарабатывать от 60 до 80 тысяч крон – это не проблема».