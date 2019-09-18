Чехия: в королевстве криптовалюты...

Недалеко от города Годонин расположен бывший завод по производству табака. Теперь там работает компания Invictus Mining – один из европейских лидеров по объему добычи криптовалют. Если, находясь внутри здания, закрыть глаза, то создается впечатление, будто рядом обрушивается в бездну Ниагарский водопад.

Такой шум издают десятки серверов, используемых при добыче виртуальной валюты этереум. Даже в зимние месяцы вентиляция помещения работает беспрестанно на полный ход, чтобы компенсировать жар, исходящий от графических карт. А начинал Владимир Венцалек, владелец Invictus Mining, как и многие, дома в гараже.

«Когда мне гараж стал тесноват, я обратился к фирме, которая проводила энергетическое тестирование. Я позвонил ее директору и говорю: «Вот у вас есть электростанции, дайте мне воспользоваться какой-нибудь. А он в ответ: «Владимир, зачем Вам электростанция?» После чего я объяснил ему, что у меня полный гараж серверов и если я не найду альтернативное помещение и источник энергии, жена меня выгонит из дома», - поделился с «Чешским Радио» своими воспоминаниями владелец компании.

Кооператив по добыче биткойнов

Добычей непосредственно биткойнов занялся в 2010 году еще один чешский компьютерщик – Марек Палатинус с ником Slush.

«В то время найти информацию про биткойны в научных журналах еще было невозможно. В вопросе разбирались только фанаты вычислительной техники, нерды. Я ушел в дело с головой», - описывает Марек свой путь к изобретению мирового масштаба – майнинг-пулу.

«Дело было не в деньгах. Меня полностью увлекла технология. Я пробовал соло майнинг, но не добыл практически ничего», - рассказывает Марек, которому первому пришла в голову идея, как можно сделать добычу более эффективной. Вместе с коллегами он создал так называемый Slush pool.

Криптовалюта – виртуальные деньги, не зависимые от государства. Они добываются при помощи компьютеров. Все транзакции, которые были совершены пользователями, записываются в форме кода в онлайн «бухгалтерскую» книгу (базу данных), которая называется блокчейн.

Самыми известными криптовалютами считаются биткойны и лайткойны. Кроме самой добычи их можно приобрести в банкомате, онлайн пункте обмена валют или на бирже.

«Человек не подключает компьютер прямо в биткойновую сеть, а именно в пул, который, по сути, объединяет мощность оборудования сразу многих майнеров для повышения вероятности нахождения блока. Награда за блок, добытый пулом, распределяется среди всех участников. Это, собственно, такой биткойновый колхоз», - рассказал «Чешскому Радио» молодой человек, чей Slush pool, несмотря на огромную конкуренцию, остается в мировом рейтинге на третьей позиции.

Среди других его открытий значится аппаратный криптокошелек Trezor. То, что сейчас занимает умы королей добычи виртуальных денег – так это каким образом вторично использовать тепловую энергию, которая во время майнинга выделяется в атмосферу.

«У нас есть проект, в рамках которого мы хотели бы использовать энергию, издаваемую серверами, для нагрева теплиц и городских курортов», - говорит Вацлав Венцалек.

По мнению Марка Палатинуса, в будущем биткойновые чипы могли бы использоваться вместо отопительных блоков в домашних котлах.