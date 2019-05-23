Чехия в ЕС – активный игрок

Кроме руководителей Сената и МИДа президентом Чехии Милошем Земаном на совет были приглашены премьер Андрей Бабиш и спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек. Итоги встречи подвели министр иностранных дел Томаш Петршичек и первое лицо Верхней палаты Парламента Чешской Республики Ярослав Кубера. Последний, представляющий оппозиционный лагерь, суммировал для СМИ те вопросы, по которым верховные политики государства пришли к согласию: «Во-первых, усиление полномочий Европейского совета. Ключевым вопросом по окончании евровыборов будет формирование новых органов ЕС. Если говорить упрощенно, то нам необходимо ограничение полномочий Европейской комиссии в пользу Европейского совета. Случилось так, что Еврокомиссия получила такие полномочия, которых у нее быть не должно».

«Наши стремления сосредоточены на формировании безопасного и процветающего Европейского союза. Мы, вероятно, согласимся с тем, что у нас нет большого количества альтернатив членству в ЕС. Над развитием отношений внутри союза необходимо работать. Очень важно довести до финала проекты, которые уже реализуются. В качестве примера нам послужит проект по созданию единого внутреннего рынка. Здесь до сих пор существуют определенные препятствия, которые приходится преодолевать. Это то, на чем мы должны сосредоточить свое внимание в течение последующих пяти лет», – дополнил глава МИД Чешской Республики Томаш Петршичек.

Единство существует по поводу развития проекта «Восточное партнерство», а также членства Сербии в ЕС, что поможет ликвидировать трения в отношениях с Хорватией.

Разногласия между верховными представителями Чехии остаются в вопросе отношений с Китаем.

«На прошлой неделе я принял участие в рабочем обеде с послами азиатских государств, организованный корейской стороной. Все, включая монгольского посла, весьма дипломатично, но жаловались, что мы чрезмерный акцент делаем на отношениях с Китаем. Другие азиатские государства нами отодвинуты на второй план, хотя здесь также можно говорить о гигантском потенциале для экономического сотрудничества».

«Верховные представители государства будут стремиться к постепенному росту притока китайских инвестиций в экономику Чешской Республики. Необходимо также выровнять негативный для нас дисбаланс взаимного товарооборота с Китаем. Мы также обсуждали роль Китая в сфере глобальных отношений. Нами ожидается, что Китай начнет более ответственно относиться к существующим международным системам. Обсуждению подверглись также отношения с Израилем. Мы подтвердили желание развивать сотрудничество в сфере инноваций, безопасности, водного хозяйства и борьбы с засухой», – сообщил журналистам министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Повестка дня включала также грядущее расширение сети чешских дипломатических представительств в мире. План должен быть реализован к 2025 году.

– «Эти планы начнут реализовываться в конце текущего и в начале 2020 г. Во-первых, мы говорим о нашем посольстве в Сингапуре. Далее представительство Чехии в Дюссельдорфе станет генконсульством. Обсуждалось также представительство на Шри-Ланке, консульство во Вьетнаме и Оман, где не позднее 2022 года, мы хотели бы открыть полноценное чешское посольство».