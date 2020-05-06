Чехия: уровень иммунитета населения от Covid-19 составляет менее пяти процентов

Тестирование на наличие антител от Covid-19 закончилось 1 мая. В подготовке исследования приняли участие около 20 научных институций Чешской Республики, а также краевые и муниципальные администрации и Армия ЧР, сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.

В общей сложности, тестирование было проведено у 26,5 тысячи человек. Была составлена репрезентативная выборка населения, анализы принимали у добровольцев в Праге, Брно, Литомержицах, Уничове, Литовеле, то есть тестирование проводилось также в наиболее пораженных Covid-19 регионах. В исследование была включена также группа лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

«Исследование показало, что степень наличия антител от Covid-19 в популяции очень низкая. Результат вряд ли можно назвать неожиданностью, антитела выявлены у весьма незначительного количества населения, даже в наиболее пораженных регионах их доля не превышает 3-5 процентов», - сообщил глава Минздрава.

«Во всех тестируемых категориях граждан удалось установить наличие антител от Covid-19 в общей сложности в 107 случаях. Следовательно, коллективный иммунитет очень мал», - подтвердил также Ладислав Душек, директор Института статистики и информации в сфере здравоохранения.

«О чем это свидетельствует? В первую очередь о том, что Чешская Республика отреагировала очень быстро, всеобщие меры, принятые с целью воспрепятствовать распространению вируса, были введены своевременно, благодаря чему поражение населения инфекцией было слабым. Полученные данные свидетельствуют и о том, что само заболевание у большинства населения Чехии протекало в легкой форме, 30 процентов больных не замечали никаких признаков Covid-19. Эти результаты будут учтены при составлении новых поэтапных эпидемиологических планов», - заявил министр Войтех.

Эпидемиологи и статистики также искали ответ на вопрос, какова доля людей с наличием антител от коронавируса, то есть тех, кто находился в контакте с вирусом до той степени, что он оставил заметный след в его иммунной системе, по сравнению с количеством пациентов с диагнозом Covid -19.

«Таким образом, на одного пациента с Covid -19 в то время в Чехии приходилось еще около 2,3 человека без соответствующего диагноза. В 50 процентах случаев заражения (без установления диагноза) болезнь протекала без симптомов, или очень легко. То есть в общей сумме, около 30 процентов переболевших Covid-19 в Чехии не наблюдали клинических признаков инфекции», - продолжил Душек.

Фактор репродукции вируса в стране актуально составляет 0,7, то есть один зараженный коронавирусом в течение всего цикла болезни способен заразить менее одного человека. Таким образом, на данный момент, инфекция в стране медленно отступает.

По сообщению замминистра здравоохранения Романа Примулы, главным инструментом, используемым для противостояния вирусу, остается умный карантин, с помощью которого эпидемиологи будут выявлять все новые очаги инфекции и вовремя вводить адекватные меры на региональном уровне, чтобы не нужно было ограничивать население и притормаживать экономику всего государства.