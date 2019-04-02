Чехия строит психиатрию без решеток

«Самые большие трудности приносит общественная стигматизация и заведомо негативное отношение к самому себе. «Самостигматизация» означает, что вы внутренне принимаете отношение к себе общества и начинаете рассматривать себя как лишнего человека, у которого нет уверенности в себе, и для которого нет места в обществе», – перечисляет научный сотрудник Национального института психиатрии Дана Хрткова проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям, страдающим психическими заболеваниями.

Два чешских министерства – здравоохранения и социальных вопросов приняли программу «вывода» пациентов из психиатрических клиник. Система носит название «коммунальная», то есть будет опираться на сеть центров, создаваемых в каждой «коммуне» – населенном пункте, районе, городе. Таким образом пациент будет пользоваться гражданскими, социальными и другими правами как местный житель, что позволит преодолеть его социальную изоляцию.

Вернуть право на обычную жизнь

При этом планируется, что уже до конца 2019 года такие учреждения будут оказывать помощь тремстам пациентам, уточняет министр здравоохранения Адам Войтех. «Суммируя, можно сказать следующее: мы хотим, чтобы те люди, которые могут и способны там находиться, оказались в своей естественной среде. Однако помимо медицинской помощи, они нуждаются в социальной поддержке – в доступном для них жилье».

Эту задачу будет решать Министерство труда и социальных вопросов. Глава ведомства Яна Малачова считает важным, чтобы пациенты могли, насколько возможно, жить обычной жизнью. «Это означает, что они должны присутствовать на рынке труда. Частью плана является также социализация этих людей, помощь в получении доступного жилья, включение их в дотационную систему. Для этого необходимо ускорение процесса признания их права на получение пособия по уходу и других страховых выплат».

Министр напоминает: «Цель лечения человека с любым диагнозом – не изоляция пациента, а, напротив, возврат его в обычную жизнь. Чехии необходимо приспособить к этому работу соцслужб, поддерживать создание рабочих мест для лиц, страдающих психическими заболеваниями. Мы также готовы принимать участие по осуществлению превентивных мер и вмешательству, ограничивающему развитие психических заболеваний». Новая программа также призвана бороться с такой насущной проблемой чешского здравоохранения как отсутствие в больницах мест для людей, нуждающихся в срочной госпитализации.

Открыть двери больниц

Инициаторы проекта указывают и на то, что введение подобных центров позволит пациенту избежать пребывания в условиях закрытого психиатрического учреждения, где царят жестокие порядки. В будущем оттуда должны исчезнуть средства ограничения личной свободы, такие как кровати, установленные в клетках, и ремни, которыми пристегивают пациента.

«В каждой больнице есть свой директор по качеству, и мы постепенно будем стремиться научить сотрудников больниц использовать другие – альтернативные техники, чтобы успокаивать пациентов и ограничивать использование средств лишения их свободы», – объясняет министр здравоохранения Адам Войтех.

Реформа предполагает также внесение корректив в такие аспекты как психические заболевания у детей и отношение к преступникам, страдающим душевными недугами. Реформа чешского здравоохранения обойдется в сумму около трех миллиардов крон (120 миллионов евро). Эти средства будут выделены Чехии из фондов Евросоюза. Ежегодные расходы оцениваются в сумму 350 миллионов крон в год, или 1,3 миллиона евро.

Процесс деинституционализации уже был опробован во многих странах. На формирование системы психиатрической помощи в Чехословакии большое влияние оказали годы социализма, поэтому эта область здравоохранения на несколько десятилетий отстала от Запада, где поддержка людей с психическими недугами во многом опирается на работу благотворительных организаций и негосудаственных структур. Хотя в ЧССР психиатрическая помощь была доступна всем, она работала по методу принуждения, без учета соблюдения прав человека: пациенты содержались в закрытых учреждениях, по шесть и более человек в палате. Им было запрещено свободно передвигаться, встречаться с другими людьми, участвовать в общественной жизни.

В конце 1980-х – начале 90-х в стране были введены законы, регулирующие правовую и социальную защиту таких пациентов, однако эффективно работающая структура полностью создана не была. Ожидается, что новая реформа внедрит в чешское здравоохранение идеи современного понимания психиатрии.

