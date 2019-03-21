Чехия стала главным гостем международной книжной ярмарки в Лейпциге

Чехия возвращается на выставку в качестве главного гостя спустя 24 года. Весь Лейпциг в эти дни обклеен крупными плакатами с типично чешским приветствием, позаимствованным некогда у мореплавателей – Ahoj! Как плакаты, так и чешский стенд выведены в цветах чешского и немецкого флагов, пространство приобрело форму корабля.

«Мы очень долго размышляли над логотипом, что станет его главным мотивом, открытая ли книга, читатель или человеческий глаз. В итоге мы выбрали текст как таковой - линии, визуально представляющие строки, которые выровнены на страничке по правому краю, по центру или по левому краю. Эта идея потом легла в основу оформления и самого стенда и отведенного нам пространства», - рассказывает автор идеи, архитектор Мартин Грдина.

Главным экспонатом, который должен привлечь внимание посетителей именно к чешскому стенду, является статуя современного чешского скульптора Давида Черного «Трабант на ножках». Восточногерманский автомобиль представляет общий символ чехословацкой и немецкой истории, а также падения железного занавеса в 1989 году, когда граждане ГДР рванули в Посольство ФРГ в Праге, бросив свои «трабанты» на пражских улицах.

Наиболее известными немецкой публике чешскими авторами являются писатель Ярослав Рудиш, чей последний роман «Последний путь Винтерберга», написанный Рудишом на немецком языке, входит в число пяти произведений, получивших номинацию на главную премию ярмарки, а также обладатель ряда чешских книжных премий Катержина Тучкова. В Лейпциге выходит в переводе на немецкий ее первый роман «Изгнание Герты Шнирх» о судьбе брненской немки, вынужденной в конце мая 1945 года с грудным ребенком на руках вместе с другими выселенцами навсегда спешно покинуть родной город.

«В Германии у меня уже прошло несколько авторских чтений, и надо сказать, что вопросы, которые мне задают читатели, во многом похожи на те, которые я слышу и в Чехии. Но есть и более специфические, которые характерны именно для этой публики – касающиеся чувства вины и его унаследования следующими поколениями. Также многие хотят поговорить со мной о местах в Чехии, где родились их предки, о том, как в настоящее время выглядит Брно или Либерец, и поделиться собственными воспоминаниями», - рассказала «Чешскому Радио» Катержина Тучкова.

На торжественной церемонии открытия присуждались и первые награды. Премию европейского взаимопонимания за 2019 год получила российско-американская писательница и журналист, яркий представитель российского ЛГБТ-сообщества Маша Гессен. Жюри оценило ее книгу Die Zukunft ist Geschichte «Будущее – это история» с подзаголовком «Как Россия обрела свободу и снова ее потеряла». В основу произведения легли перипетии судьбы четырех молодых людей, подверженных политическим репрессиям. Частью премии, которая присуждается уже с 1994 года, является и денежная награда – Маша Гессен получит за свой роман 20 тысяч евро.