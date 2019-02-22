Чехия – США: контакты высшего уровня

Последний раз встреча глав внешнеполитических ведомств Чешской Республики и США происходила семь лет назад. Чешские премьеры очень давно не посещали резиденцию американского президента. Почему был взят такой тайм-аут?

США – в конкурентной борьбе за Центральную и Восточную Европу

«У чешской стороны должно было быть достаточное количество вопросов для такой ключевой встречи. Также в это время шла смена администраций, а главное, мы ждали, когда несколько изменится нарратив американской стороны. Примерно два месяца назад мы услышали, что «в многополярном мире Америка участвует в конкурентной борьбе за регион Центральной и Восточной Европы. Процитирую пресс-секретаря Госдепартамента: "Почему Майк Помпео едет в Братиславу? Потому что туда двадцать лет никто не приезжал. За этот период в Париже мы были шестьдесят шесть раз"», – объясняет посол Чешской Республики в США Гинек Кмоничек.

Двери в Белый дом, считает дипломат, чешскому премьеру во многом отрыла выдача в США россиянина Евгения Никулина, которого американская сторона обвиняет в хакерских атаках. Поскольку его экстрадиции за океан максимально пыталась воспрепятствовать Москва, СМИ высказывали предположения, что Никулин может быть причастен к вмешательству России в американские президентские выборы.

«Хакер Никулин открыл двери в Белый дом»

«Думаю, начиная с дела хакера Никулина и заканчивая делом Huawei стало очевидно, что Чешская Республика является настолько интересным экономическим партнером и демонстрирует такие экономические успехи, что теперь, спустя пять-шесть лет, вновь заслуживает максимального внимания со стороны США», – считает чешский посол. При этом визит в Белый дом президента Чехии Милоша Земана, о котором идут разговоры начиная с 2017 года, в ближайшее время, по мнению дипломатов, не состоится. Сам чешский президент упоминал, что свою роль здесь сыграла позиция, занятая им по делу Никулина, – он выступал за выдачу россиянина в Москву. Также глава Чехии не разделяет подозрений в отношении китайских технологий Huawei.

Чешские трамваи на улицах Вашингтона

Визиты в Вашингтон главы МИД и председателя правительства наблюдатели оценивают как большой успех чешской дипломатии. Гинек Кмоничек считает это вполне логичным, напоминая, что сегодня США являются крупнейшим неевропейским экономическим партнером Чехии. Кроме того, впервые в своей новейшей истории чешская сторона выступает на американском рынке в качестве инвестора, создавшего там около 7000 рабочих мест. В столице Соединенных Штатов министр Томаш Петршичек и посол Гинек Кмоничек прокатились в одном из трамваев чешского производства, которые бегают по вашингтонским рельсам.

«У нас много совместных тем для обсуждения, которые для наших друзей настолько "секси", что они хотят обсуждать их с нами в стремительном темпе как визит чешского премьера сразу после министра иностранных дел», – шутит Гинек Кмоничек.

Чешских гостей принимают в Вашингтоне проходят в дни, когда отмечается двадцатилетие вступления Чешской Республики в Североатлантический альянс.

Двадцать лет в НАТО

«Чешская Республика и США – близкие союзники в рамках НАТО и в борьбе с терроризмом. Для безопасности и обороноспособности Чехии принципиальным остается встроенность в североатлантические структуры», – подчеркнул министр иностранных дел Томаш Петршичек на встрече 21 февраля с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщает МИД Чехии, основной темой переговоров стали вопросы обороны и безопасности. «Глава чешской дипломатии подтвердил на встрече с Болтоном, что связи Чешской Республики США находятся на высшем уровне, и ознакомил советника с решением чешского правительства о повышении расходов на оборону до 2024 года», – указано в пресс-релизе МИД.

Союзники по Афганистану и Сирии

Томаш Петршичек обсудил с Джоном Болтоном вопросы сотрудничества двух стран в обеспечении кибернетической безопасности. Также политики рассмотрели обстановку в Афганистане, где чешские и американские солдаты выполняют общие задачи в рамках миссии НАТО. В 2018 году именно две страны – Чехия и США – понесли там человеческие потери. Джон Болтон выразил соболезнование семьям всех погибших военных. Обсуждая ситуацию в Сирии, Джон Болтон проинформировал Томаша Петршичека о планах вывода оттуда американских войск. Также он высоко оценил деятельность в регионе Чехии – protecting power. Чехия является единственной страной ЕС, которая не закрыла свое дипломатическое представительство в Сирии после начала там военного конфликта. Под крышей чешской миссии в Дамаске действуют и дипломатические представители США.

Американские пошлины – удар по чешскому автомобилестроению

Однако в отношениях Чехии и США присутствуют и острые углы. Это, прежде всего вопрос введения Америкой ввозных пошлин и тарифов в автомобильной промышленности. Эту проблему затронул Томаш Петршичек. Не обойдет ее стороной в стенах Белого дома и премьер-министр Андрей Бабиш.

«Разумеется, в ходе таких встреч мы не можем обойти темы, по которым у нас нет консенсуса – это однозначно негативная позиция Чешской Республики по поводу «тарифной войны» между Европой и Соединенными Штатами. Введение пошлин на автомобили нанесет значительный ущерб нашей экономике, автомобилестроению – хотя и не прямо, но в рамках дистрибуции. Разумеется, в основном переговоры по этому вопросу ведет Евросоюз, однако, думаю, важно, чтобы американская сторона услышала однозначную оценку из уст чешского премьера и министра иностранных дел», – подчеркивает посол Чехии в США Гинек Кмоничек.

22 февраля глава МИД Чехии Toмаш Петршичек встречается Госсекретарем США Майком Помпео. Политики обсуждают соглашение по ядерной программе с Ираном, выхода из которой Соединенные Штаты ожидают от стран Евросоюза. Также Глава чешской дипломатии в пятницу выступит с докладом о защите прав человека на встрече представителей Национального фонда в поддержку демократии.