Чехия собирается ввести налог на цифру для крупных интернет - компаний

«Налог на цифру» должен коснуться, прежде всего, компаний, которые предлагают в социальных сетях платные услуги или размещают там же онлайн рекламу, нацеленную на конкретный сегмент посетителей, объясняет Катержина Новотна, налоговый специалист компании Deloitte.

«Речь идет о корпорациях, которые размещают в Сети рекламу или предоставляют там же посреднические услуги, а также продают данные об их пользователях. Кроме интернет - гигантов, налог может свалиться на плечи небольших рекламных и мультимедийных агентств, которые, однако, тоже входят в состав крупных групп».

Согласно задумке Минфина, семипроцентным налогом будут облагаться интернет - компании, глобальный оборот которых превышает 750 миллионов евро. Второе условие – годовой оборот непосредственно на территории Чехии составит не менее 50 миллионов крон ( 2 млн евро). Расчет размера налога будет происходить - по примеру других стран Евросоюза - исходя из объема выручки в ЧР.

«Схема расчета такова: глобальная выручка будет распределяться по отдельным странам в зависимости от количества пользователей сети в каждой из стран. То есть, будет сравниваться общее число клиентов каждой отдельной компании с количеством чешских пользователей, и на основе этих данных будет определяться объем выручки в Чехии и, соответственно, размер налога», - продолжает Катержина Новотна из компании Deloitte.

На практике это может представлять проблему, предупреждают специалисты. Транснациональные компании могут попытаться оспорить предположение, что выручка получена со сбыта услуг именно чешским клиентам.

Так, компания Google в прошлом году заплатила на налогах в Чехии неполных девять миллионов крон (около 360 тысяч евро). Сумма, по утверждению экспертов, не соответствует реальным экономическим успехам Google на чешском рынке.

«Выручка Google в Чехии составила 6 миллиардов крон, то есть эта компания на чешском рынке в полтора раза крупнее отечественного портала Seznam. В то же время, на налогах фирма Google заплатила в 26 раз меньше, чем Seznam. Из этого следует, что Google в максимально возможной мере пользуется тем, что его штаб-квартира – в Ирландии», - отмечает Душан Йилчик, аналитик компании Starteepo. Именно в Ирландии уровень налогов - один из самых низких в рамках ЕС.

По предположениям Минфина, налогообложение крупных интернет - корпораций пополнит государственную казну на пять миллиардов крон в год. Чехия, таким образом, следует примеру Австрии, которая заявила о введении 3-процентного налога на доход с онлайн рекламы еще в конце прошлого года. Цифровые услуги облагаются налогом, например, во Франции, Испании, Италии и Великобритании.