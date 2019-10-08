Чехия против перераспределения мигрантов

Обсуждаемая система призвана помочь южным странам ЕС, где сосредоточена основная масса мигрантов. Действовать она должна до завершения реформы общеевропейских правил предоставления убежища. Временная система перераспределения мигрантов предоставляет шанс получить убежище также экономическим мигрантам, обращает внимание Чехия. Все, кто получает отказ, должны быть в самые короткие сроки возвращены в свою страну. Мигрантов из стран, признанных безопасными, можно было бы вернуть в течение четырех недель. В случае же перемещения переселенцев между членскими странами ЕС, если заявление на получение убежища было бы уже подано, процесс его рассмотрения мог бы затянуться на несколько лет.

Временную систему продвигает Европейская комиссия, а из членских государств Евросоюза ее безоговорочно поддерживает Финляндия. К числу сторонников также относятся Италия, Франция, Мальта и Германия.

Чехия говорит плану нет. По словам главы МВД Яна Намачека, причина именно в том, что временная система позволяет получить убежище экономическим переселенцам, а не только людям, чья жизнь в стране их проживания подвергается опасности.

«Если посмотреть в списки тех, кто мигрировал в Европу летом, то мы выясним, что главный поток шел из Туниса, Пакистана и Судана. В случае тунисцев и пакистанцев мы можем точно сказать, что речь идет об экономических мигрантах. Если останется механизм перераспределения, то Европе будет очень сложно возвращать таких мигрантов. Мы должны настаивать на том, чтобы все нелегальные мигранты немедленно возвращались в страны происхождения», – комментирует министр.

Ян Гамачек обращает внимание на то, что все государства Вышеградской четверки негативно относятся к обсуждаемой в ЕС временной системе. Наиболее активна в этом случае Венгрия.

«Чехия со своей стороны предлагает помощь в охране внешних границ ЕС и придерживается мнения, что весь процесс рассмотрения заявлений на предоставление убежища должен проходить вне пределов Евросоюза. Приграничные страны ЕС должны ответственно подходить к своей функции стражей границ. Если выше упомянутое предложение пройдет голосованием, то, например, Италия вовсе может забыть об охране границы. Всем будет известно, что все мигранты, пересекающие ее границу, потом будут распределены по всей Европе. Такого варианта мы поддержать не можем», – подчеркивает руководитель МВД Чехии.