Чехия против нового министра юстиции

В понедельник, 6 мая, во многих крупных городах Чехии прошла волна демонстраций против назначения нового министра юстиции – Марии Бенешовой, чью кандидатуру выдвинул действующий премьер-министр страны Андрей Бабиш. По данным издания Novinky, Мария Бенешова для большинства граждан является символом одного из худших политических периодов Чехии за последние годы, когда она, занимая пост государственного прокурора, игнорировала факты злоупотребления власти со стороны полиции и прокуратуры.

По мнению политического обозревателя Индржиха Шидлы, госпоже Бенешовой нетрудно было составить для президента Милоша Земана документ, анализирующий, можно ли в Чешской Республике сфабриковать уголовное дело на заказ. Ей достаточно было вспомнить Романа Грубанта, обвиненного в растрате госбюджета и получении взяток и оправданного по всем пунктам после нескольких лет судебных разбирательств, или Эвжена Ширека, также обвиненного в коррупции и затем полностью оправданного. В ходе этих процессов представители полиции и прокуратуры по совершенно явному политическому заказу исключали из следствия показания «неудобных» свидетелей: полицейских, политиков и журналистов, а Мария Бенешова со своего поста молча наблюдала за происходящим.

О деятельности госпожи Бенешовой напомнил также председатель объединения «Миллион мгновений в поддержку демократии» Микулаш Минарж, который, как и неделю назад, участвовал в демонстрации:

— Последней частицей в этой мозаике стала информация о связи Марии Бенешовой с делом Palermo – о хищении нескольких миллиардов государственных средств в Усти-над-Лабем. На демонстрации выступит Лео Штайнер, который первым сообщил в полицию о хищениях госбюджета в Устецком регионе, после чего госпожа Бенешова подала на него в суд. Когда Мария Бенешова говорит о «правоохранительном движении», то она говорит о самой себе. Точно так же, как все эти ее речи о «клиентоориентированности» в вопросе о заказных судебных процессах. Она общается с влиятельными людьми и не брезгует ничем, у нее много опыта и нужных контактов. Мы осуждаем Марию Бенешову не за то, что она чисто теоретически могла бы сделать, а за то, что она уже совершила. А это для министра юстиции более чем достаточно!

На многих плакатах было изображение премьера Андрея Бабиш и Марии Бенешовой с ироничной надписью «Бенешова Мария скроет мои преступления!» (Benešova Marie moje zločiny zakryje!) – многие граждане видят в ее назначении попытку премьера Андрея Бабиша избежать наказания по обвинению в растрате средств и манипуляциях с дотациями. Отношение протестующих к премьер-министру и его курсу выразил Ян Чижинский, представитель партии христианских демократов (KDU-ČSL)

— Андрей Бабиш и его движение ANO ничего не добились и не решили никаких серьезных государственных проблем. Надо положить конец эпохе, когда во главе нашего государства стоят маркетологи. Лучшее качество жизни, которое обещал нам Андрей Бабиш, так и не наступило. В сфере образования царит беспорядок, дороги не строятся, размер пенсий под вопросом. Поэтому мы протестуем не только против Андрея Бабиша и назначения Марии Бенешовой. Мы протестуем против опасности, угрожающей независимым судам и в целом нашей стране, против подрыва основ правового государства и демократии.

По мнению политологов, единственная возможность для Марии Бенешовой вернуть себе достойную репутацию и доверие граждан – добиться того, чтобы в рамках ее резорта премьеру Андрею Бабишу, несмотря ни на что, был гарантирован справедливый суд, который не подорвал бы доверие общественности к правосудию. И важно даже не то, каким будет окончательный вердикт, а о то, чтобы он в принципе был оглашен. В чем, по мнению Якуба Михалека, выступившего в ходе демонстрации, состоит сегодня главная задача оппозиции и чешского общества в целом?

— Я представляю здесь Партию пиратов – достаточно молодую партию, которая впервые победила на выборах. Юстицией я занимаюсь с момента вступления в должность. В январе текущего года я был шокирован тем, как президент Милош Земан вмешивается в дела независимой юстиции и чешского правосудия, оказывая давление на судью Верховного суда Владимира Максу. После этого советник президента Мария Бенешова покинула свой пост, заявив, что больше не вернется в политику. Однако теперь она снова в игре. Почему мы против ее назначения? Мария Бенешова однажды уже остановила расследования по делу «Агротек». Мы обещаем, что, во-первых, будем внимательно следить за каждым решением и каждым шагом Марии Бенешовой, особенно в отношении назначения верховных судей, которые будут принимать решения по делу «Гнездо аиста». Мы не позволим ей завладеть юстицией так, как господин Бабиш завладел СМИ.

Вторым шагом, по словам Якуба Михалека, станет сотрудничество всех оппозиционных партий, которые намереваются в течение двух недель созвать круглый стол, где они надеются прийти к консенсусу, совместно подписать и одобрить в первом чтении договор, целью которого станет введение обязательных правил для отзыва генпрокурора, чтобы это не происходило лишь по прихоти правительства. Якуб Михалек также отметил необходимость законопроекта о том, чтобы все прокуроры проходили вступительное собеседование, а не назначались отдельными политиками. Оба этих правила уже давно действуют, например, в Германии.

В конце своей речи «пират» Якуб Михалек подчеркнул, что он не хотел бы превращать демонстрацию в предвыборный митинг. Однако единственное, чего (по его словам) действительно боится Андрей Бабиш – это свободного проявления гражданской воли, голосов избирателей и демократических выборов, в которых он теперь мог бы проиграть. Якуб Михалек призвал всех пообещать друг другу сделать все возможное, чтобы на следующих выборах победил тот, кто хочет, чтобы чешская юстиция обеспечивала справедливость для всех, а не безнаказанность для олигархов.