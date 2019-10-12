Чехия прощается с Карелом Готтом

12 октября в Чешской Республике объявлен общенациональный траур. В Праге хоронят популярного чехословацкого и чешского певца Карела Готта.

На Пражском Граде приспущен государственный флаг. В знак признания таланта и творческих достижений артиста траурная церемония проходит с государственными почестями. В панихиде в пражском кафедральном соборе святого Вита принимает участие узкий круг родных и близких исполнителя.

Карел Готт скончался на 81-м году жизни 1 октября 2019 года. Карьера артиста началась еще в 1950-е годы на любительской сцене. С 1960-го исполнитель начал выступать уже профессионально. В столичную консерваторию певец поступил в 1963 году. С тех пор Карелу Готту сопутствовал неизменный успех. Начиная с 1965 г. в мире было продано 50 миллионов пластинок и компакт-дисков с записями исполненных маэстро песен. На протяжении всей своей творческой жизни певец не терял популярности у своей публики ни в родной стране, ни за ее пределами.

Смерть «Золотого соловья», а именно так в Чехии часто называли Карела Готта, была многими соотечественниками воспринята как личная утрата.