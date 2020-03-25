Чехия продолжает эвакуацию своих граждан по всему миру

Чехия первой эвакуировала своих граждан из Себу

Из двух городов Филиппин, Манилы и Себу, в Чехию вернутся девяносто чехов и граждане других европейских государств, в том числе свыше двадцати австрийцев a пятнадцать словаков.

«Чехия, таким образом, является одним из первых государств, которым удалось эвакуировать своих туристов с Филиппин, и первым, способным эвакуировать своих сограждан из города Себу, расположенном на одноименном острове», – отметила З. Штихова.

МИД отменил запрет на полеты из Южной Кореи

Mинистерство иностранных дел Чехии 24 марта также отменило запрет на полеты из Южной Кореи в Чехию, чтобы предоставить своим соотечественникам возможность вернуться домой.

Посольство Франции в аккаунте в Тwitter поблагодарило Чехию за эвакуацию трех французов, посол Великобритании в Чехии Николас Арчер - за эвакуацию двух британцев.

Из Латинской Америки удалось доставить 124 чехов, которые не могли выбраться с острова Роатан, принадлежащего Гондурасу. Из Мексики самолетом были эвакуированы 45 граждан ЧР. По словам главы внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека, "это были пожилые люди, семьи с маленькими детьми, а также больные".

Авиакомпания Smartwings, с которой МИД Чехии сотрудничает в рамках программы по эвакуации, также обязалась привезти на родину чешских граждан с Кубы, из Панамы, Доминиканской Республики, Костарики и Колумбии, а в выходные также из Перу, где находится сто тридцать граждан ЧР.

"Из–за закрытия перуанских аэропортов и воздушного пространства люди оказались в безвыходном положении", - рассказал министр Томаш Петршичек в интервью «Чешскому Телевидению».

Согласно введенным в Чехии новым правилам в условиях эпидемии коронавируса, все граждане, вернувшиеся на родину, должны остаться дома на карантине.