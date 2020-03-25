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Чехия продолжает эвакуацию своих граждан по всему миру

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Во вторник в Чехию из Хургады вернулись на самолете свыше сотни чешских граждан. Свободные места на борту были предложены 85 гражданам ЕС, которые не могли бы вернуться домой иным способом. Чехия не оставит земляков в беде и продолжает эвакуацию своих граждан по всему миру. В ближайшее время в Праге также приземлятся лайнеры с чехами, эвакуированными с Филиппин, из Гондураса и Мексики, информировала информагентство ČTK пресс-секретарь МИД Зузана Штихова.

Чехия первой эвакуировала своих граждан из Себу

Хургада, фото: Таня Дедюкина, Wikimedia Commons, CC BY 3.0Хургада, фото: Таня Дедюкина, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Манила, фото: ЧТК / AP Photo / Аарон ФавилаМанила, фото: ЧТК / AP Photo / Аарон Фавила Из двух городов Филиппин, Манилы и Себу, в Чехию вернутся девяносто чехов и граждане других европейских государств, в том числе свыше двадцати австрийцев a пятнадцать словаков.

«Чехия, таким образом, является одним из первых государств, которым удалось эвакуировать своих туристов с Филиппин, и первым, способным эвакуировать своих сограждан из города Себу, расположенном на одноименном острове», – отметила З. Штихова.

МИД отменил запрет на полеты из Южной Кореи

Mинистерство иностранных дел Чехии 24 марта также отменило запрет на полеты из Южной Кореи в Чехию, чтобы предоставить своим соотечественникам возможность вернуться домой.

Николас Арчер, фото: Архив Министерства иностранных дел и по делам Содружества, Flickr, OGL v1.0Николас Арчер, фото: Архив Министерства иностранных дел и по делам Содружества, Flickr, OGL v1.0 Посольство Франции в аккаунте в Тwitter поблагодарило Чехию за эвакуацию трех французов, посол Великобритании в Чехии Николас Арчер - за эвакуацию двух британцев.

Из Латинской Америки удалось доставить 124 чехов, которые не могли выбраться с острова Роатан, принадлежащего Гондурасу. Из Мексики самолетом были эвакуированы 45 граждан ЧР. По словам главы внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека, "это были пожилые люди, семьи с маленькими детьми, а также больные".

Авиакомпания Smartwings, с которой МИД Чехии сотрудничает в рамках программы по эвакуации, также обязалась привезти на родину чешских граждан с Кубы, из Панамы, Доминиканской Республики, Костарики и Колумбии, а в выходные также из Перу, где находится сто тридцать граждан ЧР.

"Из–за закрытия перуанских аэропортов и воздушного пространства люди оказались в безвыходном положении", - рассказал министр Томаш Петршичек в интервью «Чешскому Телевидению».

Согласно введенным в Чехии новым правилам в условиях эпидемии коронавируса, все граждане, вернувшиеся на родину, должны остаться дома на карантине.

Лорета Вашкова
25-03-2020
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