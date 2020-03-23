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Чехия продолжает эвакуацию своих граждан из-за рубежа

Эва Туречкова
23-03-2020
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Чехия продолжает эвакуировать своих граждан, которые после прекращения воздушного движения и закрытия границ в ряде стран мира остались лишенными возможности вернуться обратно в ЧР. Во вторник, 24 марта, спецрейсы направятся в Египет и на Филиппины, а днем позже – во Вьетнам. В воскресенье спецборт Армии ЧР доставил пять десятков чехов и словаков из Прибалтики.

Фото: ЧТК / Михал КрумпханзльФото: ЧТК / Михал Крумпханзль

Томаш Петршичек, фото: ЧТ24Томаш Петршичек, фото: ЧТ24 Таким образом, в страну удастся вернуть около 700 сограждан. Свободными местами в самолетах воспользуются граждане других государств Евросоюза. Спецрейсы запланированы также на вторую половину текущей недели.

«Я понимаю, что люди, оказавшиеся в затруднительном положении тысячи километров от дома, нервничают. Я понимаю и стресс, с которым сталкиваются их родственники здесь, в Чехии. Чтобы справиться с ситуацией, необходимо, чтобы они сотрудничали с посольствами и были терпеливыми. Крик и обвинения ни к чему. Работники МИДа делают все для того, чтобы помочь им. Мы направляем самолеты в те страны, откуда возможности вернуться в индивидуальном порядке - нет», - подчеркнул глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Фото: ЧТК / AP Photo / Сью ОгроцкиФото: ЧТК / AP Photo / Сью Огроцки В связи с этим, Министерство иностранных дел Чехии призывает сограждан, которые способны вернуться на родину своими силами, чтобы те поступали именно так. В случае вылета в любой из аэропортов Германии или Австрии, внешнеполитическое ведомство рекомендует воспользоваться местным наземным транспортом, чтобы доехать до границы с Чешской Республикой.

Родственникам чехов, у которых есть на руках посадочный талон на самолет, направляющийся в зарубежный аэропорт, разрешается выехать за ними на автомобиле и перевезти их в страну в частном порядке», - сообщает МИД Чехии.

Эвакуационные рейсы предназначены лишь для тех, кто полностью лишен возможности вернуться в Чехию.

Все граждане, прибывшие из зарубежных стран, обязаны остаться дома на карантине.

Эва Туречкова
23-03-2020
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