Чехия продолжает эвакуацию своих граждан из-за рубежа

Таким образом, в страну удастся вернуть около 700 сограждан. Свободными местами в самолетах воспользуются граждане других государств Евросоюза. Спецрейсы запланированы также на вторую половину текущей недели.

«Я понимаю, что люди, оказавшиеся в затруднительном положении тысячи километров от дома, нервничают. Я понимаю и стресс, с которым сталкиваются их родственники здесь, в Чехии. Чтобы справиться с ситуацией, необходимо, чтобы они сотрудничали с посольствами и были терпеливыми. Крик и обвинения ни к чему. Работники МИДа делают все для того, чтобы помочь им. Мы направляем самолеты в те страны, откуда возможности вернуться в индивидуальном порядке - нет», - подчеркнул глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

В связи с этим, Министерство иностранных дел Чехии призывает сограждан, которые способны вернуться на родину своими силами, чтобы те поступали именно так. В случае вылета в любой из аэропортов Германии или Австрии, внешнеполитическое ведомство рекомендует воспользоваться местным наземным транспортом, чтобы доехать до границы с Чешской Республикой.

Родственникам чехов, у которых есть на руках посадочный талон на самолет, направляющийся в зарубежный аэропорт, разрешается выехать за ними на автомобиле и перевезти их в страну в частном порядке», - сообщает МИД Чехии.

Эвакуационные рейсы предназначены лишь для тех, кто полностью лишен возможности вернуться в Чехию.

Все граждане, прибывшие из зарубежных стран, обязаны остаться дома на карантине.