Чехия привлекает студентов местоположением и безопасностью

Расширился перечень предметов, которые преподаются на разных языках

– Интерес иностранных студентов к программе Erasmus+ в Чехии повышается. Если сравнить с началом, когда она внедрялась у нас в стране – это был 2014/2015 учебный год, к нам тогда приехало около восьми тысяч студентов. А в прошлом году таковых было более десяти тысяч. Чехия привлекает молодых людей своим местоположением, и тем, что в рамках всего мира воспринимается как одна из наиболее безопасных стран. Одновременно в последние годы в чешских вузах существенно расширился перечень предметов, которые преподаются на разных языках, не только на английском. Что касается чисто практической стороны, Чехия остается для студентов дешевой страной, поэтому они могут позволить себе провести у нас вполне приятный для них во всех отношениях семестр или весь академический год,

– сообщила Луцие Дурцова, сотрудница Дома зарубежного сотрудничества, который является координатором проекта.

Напомним, что программа «Эразмус», предшествовавшая «Эразмус+» действует в Чехии с 1997 года. За это время за границу отправились около 90 тысяч человек.

«Прага прекрасный, магический город, более старинный, чем Варшава. Здесь раньше училась моя сестра, которая восхищалась городом. При этом расстояние от Польши не такое уж большое, и у чехов есть немало общего с поляками. Так что я в Чехии действительно многим восторгаюсь, мне здесь очень нравится»,

– пояснила причины своего выбора Валерия из Варшавы, студентка первого курса факультета социальных наук Карлова университета.

– Интерес к обучению по программе «Эразмус» растет постепенно, но регулярно. За последние десять лет число таких студентов, прибывающих из-за рубежа, повысилось втрое. Мы стремимся идти в ногу со временем и им навстречу. Есть у нас и ряд так называемых послов доброй воли из числа студентов, которые прежде в Чехии учились и по возвращении в свои университеты нас в своей стране пропагандируют,

– рассказал «Чешскому радио» директор Центра иностранных студентов Ян Павлик.

Большинство выбирают из пяти вузов Праги и трех в Брно

Больше всего молодых людей в рамках программы «Эразмус» приезжает в Карлов университет, в прошлом году их насчитывалось почти две тысячи. На втором месте по популярности – Университет им. Масарика в Брно.

– Иностранцы проявляют повышенный интерес не только к Праге и Брно, но постепенно открывают для себя другие города, в вузах которых кипит студенческая жизнь. Если посмотреть на топ-10 наиболее предпочтительных среди зарубежных студентов высших учебных учреждений в Чехии, Прага с пятью самыми востребованными столичными вузами традиционно занимает лидирующие позиции. За нею следует Брно с тремя вузами. Многие иностранцы учатся по этой программе также в Остраве и Оломоуце. Остальные выбирают возможность временного обучения – в течение одного семестра или одного года – в куда меньших городах, чем упомянутые,

– информировала Луцие Дурцова.

Международная программа «Эразмус+» предназначена не только для студентов вузов, но и учащихся средних школ и училищ. В 2019 году интерес к ней со стороны чехов повысился по сравнению с предыдущим годом на десять процентов. На кратковременные стажировки учащиеся средних учебных заведений выезжают также, например, в соседнюю Словакию.

"«Эразмус» меня заинтересовал потому, что я верю – путешествия являются одним из лучших способов получения образования", – уверена Каролина Ирова.

Она выбрала для себя Бременский университет на северо-западе Германии, где с осени изучает цифровые медиа.