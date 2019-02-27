Чехия претендует на открытие европейского центра искусственного интеллекта

Антон Каймаков
27-02-2019
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В сфере разработок касающихся искусственного интеллекта Чешская Республика не уступает своим европейским конкурентам. В стране ныне создается «Национальная стратегия по вопросам искусственного интеллекта» и планируется открытие специализированного общеевропейского центра. Однако, как подчеркивают специалисты, Чехии недостает отваги для более серьезной поддержки и финансирования внедрения технологий, экономическая результативность которых не является гарантированной.

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Вера Йоурова, фото: Яна Пржиносилова, ЧРоВера Йоурова, фото: Яна Пржиносилова, ЧРо «Я вижу, что политическая воля у нас есть. То же самое могу сказать о блестяще подготовленной базе в академической сфере. У нас есть ученые, которые способны очень быстро влиться в процесс. Я не нахожу единого препятствия для того, чтобы в Чехии мог возникнуть один из европейских «Суперхабов искусственного интеллекта». Мы также хотим, чтобы в стране начали возникать и соответствующие региональные центры искусственного интеллекта», – комментирует чешский еврокомиссар Вера Йоурова.

Обеспечением финансирования исследований в упоминаемой сфере ныне занимается Европейская комиссия. Уже в июне текущего года должны увидеть свет два документа, касающиеся финансирования разработок и юридической части проблемы. Ежегодный поток средств на разработки, связанные с темой искусственного интеллекта, предположительно, мог бы составить 20 миллиардов евро.

С целью эффективного освоения предоставляемых ЕС денег, Чешской Республике необходимо больше рисковать, считают специалисты Чешского технического университета и Академии наук, которые по заданию правительства осуществили специализированное исследование.

Иллюстративное фото: Pixabay, CC0Иллюстративное фото: Pixabay, CC0 «В вопросе внедрения революционных технологий мы уступаем. Иностранные стартапы больше рискуют, однако, и принимают большие объемы финансирования. Они продвигают даже такие технологии, рыночный потенциал которых еще не достиг необходимого уровня, однако, они их уже испытывают. В Чехии в этой сфере чувствуется отставание», – обращает внимание Любош Крал из Чешского технического университета.

В Чехии к новым технологиям предъявляются чрезмерно строгие требования.

«В наших финансовых программах поддержки, также охваченных проведенным исследованием, предпочтение отдается более безопасной стратегии. Необходимо предоставить планы, касающиеся экономической результативности внедряемой технологий, информацию о возможной доходности. Однако прогнозировать что-либо такое в отношении технологий, затрагивающих сферу искусственного интеллекта весьма сложно», – подчеркивает Любош Крал.

По результатам исследования аналитики также сделали вывод, что применение искусственного интеллекта вовсе не поставит под угрозу рабочие места.

Михал Пазоур, фото: Технический центр Академии наук ЧРМихал Пазоур, фото: Технический центр Академии наук ЧР Говорит Михал Пазоур из Технического центра Академии наук Чешской Республики: «Новые технологии экономят время и силы. Людям уже не придется заниматься рутиной или тяжелой работой. Например, бухгалтерам не придется заниматься примитивным вписыванием данных в различные системы. На их долю перепадет более интересная работа, например, контроль и планирование. Новые технологии вовсе не приведут к полному исчезновению тех или иных профессий, а лишь возьмут на себя часть функций, которые с ними связаны».

Тем не менее, чтобы трудовой рынок оставался стабильным, нужно задуматься о своевременной переквалификации работников. На месте также регулирование количества подготавливаемых специалистов в той или иной сфере деятельности, причем начинать этот процесс нужно уже в средних профессиональных учебных заведениях.

«Технологии развиваются и сегодня нам уже не нужно такого количества программистов или математиков, как ранее. В настоящее время необходимы специалисты по обработке данных, по непосредственному применению новых технологий», – подчеркивает Любош Крал из Чешского технического университета.

Антон Каймаков
27-02-2019
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Фото: Pexels / Pixabay CC0, public domain

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