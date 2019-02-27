Чехия претендует на открытие европейского центра искусственного интеллекта

«Я вижу, что политическая воля у нас есть. То же самое могу сказать о блестяще подготовленной базе в академической сфере. У нас есть ученые, которые способны очень быстро влиться в процесс. Я не нахожу единого препятствия для того, чтобы в Чехии мог возникнуть один из европейских «Суперхабов искусственного интеллекта». Мы также хотим, чтобы в стране начали возникать и соответствующие региональные центры искусственного интеллекта», – комментирует чешский еврокомиссар Вера Йоурова.

Обеспечением финансирования исследований в упоминаемой сфере ныне занимается Европейская комиссия. Уже в июне текущего года должны увидеть свет два документа, касающиеся финансирования разработок и юридической части проблемы. Ежегодный поток средств на разработки, связанные с темой искусственного интеллекта, предположительно, мог бы составить 20 миллиардов евро.

С целью эффективного освоения предоставляемых ЕС денег, Чешской Республике необходимо больше рисковать, считают специалисты Чешского технического университета и Академии наук, которые по заданию правительства осуществили специализированное исследование.

«В вопросе внедрения революционных технологий мы уступаем. Иностранные стартапы больше рискуют, однако, и принимают большие объемы финансирования. Они продвигают даже такие технологии, рыночный потенциал которых еще не достиг необходимого уровня, однако, они их уже испытывают. В Чехии в этой сфере чувствуется отставание», – обращает внимание Любош Крал из Чешского технического университета.

В Чехии к новым технологиям предъявляются чрезмерно строгие требования.

«В наших финансовых программах поддержки, также охваченных проведенным исследованием, предпочтение отдается более безопасной стратегии. Необходимо предоставить планы, касающиеся экономической результативности внедряемой технологий, информацию о возможной доходности. Однако прогнозировать что-либо такое в отношении технологий, затрагивающих сферу искусственного интеллекта весьма сложно», – подчеркивает Любош Крал.

По результатам исследования аналитики также сделали вывод, что применение искусственного интеллекта вовсе не поставит под угрозу рабочие места.

Говорит Михал Пазоур из Технического центра Академии наук Чешской Республики: «Новые технологии экономят время и силы. Людям уже не придется заниматься рутиной или тяжелой работой. Например, бухгалтерам не придется заниматься примитивным вписыванием данных в различные системы. На их долю перепадет более интересная работа, например, контроль и планирование. Новые технологии вовсе не приведут к полному исчезновению тех или иных профессий, а лишь возьмут на себя часть функций, которые с ними связаны».

Тем не менее, чтобы трудовой рынок оставался стабильным, нужно задуматься о своевременной переквалификации работников. На месте также регулирование количества подготавливаемых специалистов в той или иной сфере деятельности, причем начинать этот процесс нужно уже в средних профессиональных учебных заведениях.

«Технологии развиваются и сегодня нам уже не нужно такого количества программистов или математиков, как ранее. В настоящее время необходимы специалисты по обработке данных, по непосредственному применению новых технологий», – подчеркивает Любош Крал из Чешского технического университета.