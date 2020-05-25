Чехия предпочитает и дальше «дышать в тряпочку»

С 25 мая вы можете ходить под чешским небом без маски. При этом она должна быть наготове, если дистанция между вами и посторонним человеком составит менее двух метров. Вы можете сидеть без маски в офисе или учебной аудитории, но на достаточной социальной дистанции от соседа. Пока что сохраняется требование носить маску в общественном транспорте, такси, магазине и других закрытых помещениях.

Исследование общественного мнения, проведенное агентством Median по заказу «Чешского Радио», показало: более половины населения страны уверено, что пандемия коронавируса еще не закончилась, хотя министр здравоохранения считает иначе.

«Кризис позади. Вы знаете, что у нас постепенно каждый день снижается количество госпитализированных пациентов, и нам нужно смотреть, что нас ждет впереди», – заявил глава Минздрава Адам Войтех еще неделю назад.

С тем, что эпидемия в стране пройдена, согласно 45% респондентов. 51% убежден в обратном. Чаще всего это женщины и люди старшего возраста. Многие из них боятся, что вирус вернется, чтобы нанести новый удар.

Маска, я тебя знаю!

По данным агентства Median, 52% жителей Чехии согласны в будущем добровольно носить маски. Среди них тоже основную часть составляют женщины и пенсионеры. При этом более 75% опрошенных сообщили, что обязательно наденут маску в случае посещения ими дома престарелых, более 60% останутся в маске во время визита к врачу, более половины хотят закрывать лицо в общественном транспорте. При этом лишь 18% сказали, что категорически не станут добровольно надевать защиту.

В закрытых помещениях, например, в офисе, в маске хотят оставаться более 40% респондентов, и это – важный факт, считает директор агентства Median Пршемысл Чех. «Я полагаю, что показатель 42% – достаточно существенный. В ближайшем будущем карантинные меры будут смягчаться, люди начнут возвращаться на свои рабочие места, и важно, что они по-прежнему будут соблюдать меры взаимной безопасности», – подчеркивает специалист.

Однако и тот, кто готов ходить без маски, пока не имеет права этого делать и должен всегда носить ее с собой. Вопрос, когда Минздрав Чехии позволит окончательно отказаться от этого средства защиты, остается открытым: если министр здравоохранения Адам Войтех называет конец июня, то эпидемиолог Растислав Мадяр настроен более пессимистично.

«Если бы распространение вируса у нас приближалось к нулю, мы могли бы взвесить такой вариант. Однако даже в этом случае дистанция в два метра должна сохраняться», – подчеркнул он в интервью изданию Deník N. Специалист считает, что новые вспышки эпидемии ожидают Чехию в летний период, когда жители страны начнут выезжать за границу, так что он советует носить маску и в теплое время года. Растислав Мадяр не исключает, что масочный режим в Чехии может оставаться даже следующей зимой. Обязательное ношение масок в Чехии было введено 19 марта.

Эффективность подтверждают хомяки

Вопрос о том, эффективны ли маски в борьбе с распространением эпидемии, каждая страна решала отдельно. Некоторые так и не сделали их обязательными, и даже тяжело пострадавшая от эпидемии Испания ввела это правило совсем недавно. Чехия, напротив, быстро объявленному жесткому масочному режиму переписывает немалую долю успеха в борьбе с пандемией.

И некоторые научные исследования это подтверждают. Так, между одной клеткой со здоровыми и зараженными хомяками натянули хирургическую маску, а у больных установили вентилятор для ускорения распространения вируса, другая клетка осталась незащищенной. Спустя неделю в клетке со здоровыми животными, не отделенной маской, заразилось две трети хомяков. При помещении маски ближе к инфицированным, заражалась лишь 16% здоровых животных, когда ближе к здоровым – 30%. Об этом со ссылкой на издание Nature Medicine рассказывает «Чешское телевидение». Также ученые опытным путем установили, что ношение обычной маски снижает количество RNA, которое попадает при вдыхании в организм — от 22% до 30%, в зависимости от типа коронавируса.

Исследователи Академии наук Чехии определили, что наиболее эффективно защищает ткань, являющаяся смесью шерсти и хлопка, а вискоза и синтетика оказались на последнем месте.

Вакцина: все новое пугает

Как известно, ученые всего мира интенсивно работают над созданием вакцины от коронавируса нового типа, и в скором будущем она, по-видимому, появится. Однако в Чехии сделать себе подобную прививку готово менее половины населения – 49%, а 43% откажется от этого, из них 17% – категорически.

Среди тех, кто готов пройти вакцинацию, больше мужчин, чем женщин. В основном, это жители Праги и Центральной Чехии. Директор агентства Median Пршемысл Чех удивлен таким результатом опроса – он ожидал другие цифры.

«Я думаю, что вся наша система здравоохранения не даст массово использовать что-то непроверенное. В прошлые годы у нас росло определенное неприятие прививок. Возможно, на этом показателе отразилось недостаточная прозрачность работы над созданием вакцины – пока непонятно, что это, она не протестирована. Так что такой шаг в неизвестность может вызывать у людей определенную тревогу», – считает аналитик.

Всего с начала марта и до 25 мая в Чехии скончалось 315 человек, зараженных коронавирусом. В стране было обнаружено 8955 ковид-позитивных, из которых 6078 выздоровело, 2562 в настоящее время болеют Covid-19, из них 148 человек госпитализировано.