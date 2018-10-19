Чехия повысила свою конкурентоспособность, но в «вагон лидеров» пока не попадает

Чехия набрала 71,2 балла из 100. Для сравнения: Соединенные Штаты, оказавшиеся на первом месте, получили 85,6 балла, Сингапур, взявший «серебро», – 83,5 балла, «бронзовая» Германия – 82,8 балла.

«Чехия находится на 29-м месте, что, я думаю, относительно неплохой результат, однако нам никогда не следует почивать на лаврах – мы должны стремиться подняться до 20-го места. При этом у нас – самое лучшее положение среди стран Вышеградской четверки, занимаем прекрасные позиции по показателю макроэкономической стабильности, а вот способность к инновациям нам следует улучшать», – комментирует результаты рейтинга министр промышленности и торговли Марта Новакова. В последнее время, отметила министр, ее ведомство предприняло ряд шагов для улучшения ситуации, в частности изменило метод привлечения инвестиций.

100 баллов за макроэкономическую стабильность

Действительно, Чехия оказалась на 1-м месте по уровню макроэкономической стабильности, набрав рекордные 100 баллов. Однако по другим показателям результаты оказались куда скромнее: уровень государственных институтов – 43-е место, развитие инфраструктуры – 18-е, адаптация современных технологий – 42-е, здравоохранение – 41-е, образование – 25-е, рынок товаров и рынок труда – 47-е, финансовая система – 40-е, объем рынка – 42-е, динамика бизнеса – 25-е, способность к инновациям – 29-е место. По сравнению со «старой Европой», то есть 15 странами, входившими в Евросоюз до 2004 г., Чешская Республика отстает по всем показателям, за исключением упомянутой макроэкономической стабильности.

«Мы конкурентоспособны, прежде всего, с точки зрения низких расходов, а по параметрам качества, к сожалению, отстаем», – указывает Павел Кафка, президент Чешской ассоциации менеджеров – организации, которая принимала участие в сборе данных для составления Индекса конкурентоспособности. «Поезд с лидерами от нас уходит. Ситуация по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась», – считает он.

Отставание в технологиях и инфраструктуре

По сравнению с развитыми странами Запада, Чехия мало инвестирует в исследования, развитие технологий и инфраструктуры. Страна отстает в таком сегменте как создание оптиковолоконного подключения к Интернету.

«В 2005 году правительство приняло программу, согласно которой к 2013 году мы должны были превратиться в научно-технологический центр Европы. Однако, согласно последнему рейтингу, мы отстаем по индексу технологий, инноваций, так что, эта задача, к сожалению, не выполнена», – напоминает Павел Кафка.

В докладе, составленном ВЭФ совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners, указывается на недостаток в Чехии квалифицированной рабочей силы, отставание в области информационных технологий. То есть Чехия создает все меньше инновационных продуктов.

В 2018 г. Индекс составлялся по новой методике, которая в большей степени отражает процесс перехода экономики и общества на цифровые технологии, а также учитывает разнообразие рабочей силы, свободу прессы и то, какое место крупнейшие международные компании занимают в экономике конкретной страны. ВЭФ оценивает экономики мира по различным показателям: от качества инфраструктуры до ожидаемой продолжительности жизни и рынка рабочих мест.

Номер один в группе бывших соцстран

Несмотря на критику, «в абсолютном зачете» Чехия смогла показать лучший результат, чем целый ряд стран Западной Европы, обойдя Италию (31), Португалию (34), Мальту (36) и Кипр (44).

Следует отметить, что Чехия заняла самое высокое место в группе бывшего соцлагеря, обогнав даже такого традиционного лидера как Эстония, которая финишировала 32-й. Польша оказалась на 37-м месте, Литва – на 40-м, Словакия – на 41-м, Латвия – на 42-м. Российская Федерация, улучшив с 2017 г. свои показатели, поднялась в Индексе на три пункта, заняв 43-е место.

Венгрия оказалась на 48-м месте, Болгария – на 51-м, Румыния – на 52-м. Казахстан получил 59-е место, Грузия – 66-е, Азербайджан – 69-е, Армения – 70-е, Украина – 83-е. Беларусь экспертами не рассматривалась «из-за отсутствия достоверных сведений о ее экономике». Последней из 140 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности оказалась Республика Чад.