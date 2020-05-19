Чехия ослабляет пограничные ограничения, введенные из-за эпидемии

Постепенно восстанавливается, зависимо от эпидемиологической ситуации, сообщение с другими государствами, в первую очередь с чешскими соседями. Границу Чешской Республики уже вновь, соблюдая правила, могут пересечь иностранцы.

«Это хотя еще и не абсолютно нормальная ситуация, но мы к ней приближаемся. Надо осознать, что прошедший период был особенно тяжелым, но примененные кризисные меры, как и ожидалось, оказались эффективными», – подчеркнул вице-премьер Чехии Карел Гавличек. В стране вновь открылись промтоварные магазины, музеи и галереи, обновляют свою работу рестораны и кафе. Прервавшие работу производственные фирмы вновь запускают конвейеры. Ношение защитных масок пока остается в силе, но и здесь появились послабления, так как снизился риск заражения SARS CoV-2.

«Мы вновь открываем чешские визовые центры. Где эпидемиологическая ситуация позволяет, наши консульства возобновили работу, конечно, если такое позволяют правила в стране их местонахождения», – заявил прессе министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Иностранцы без ПМЖ, за редким исключением, не могли въехать на территорию Чешской Республики последних 66 дней. С 18 мая это ограничение уже не является столь жестким.

В настоящее время Министерство здравоохранение Чехии актуализирует список государств с повышенным риском заражения коронавирусом. При приезде из такого государства, при пересечении чешской границы кроме стандартных документов – загранпаспорта и, если требуется, визы – иностранцу необходимо предоставить справку о негативном результате тестирования на заражение коронавирусом.

Если речь пойдет о безопасных с эпидемиологической точки зрения государствах, то проведение тестирования на Covid-19 в ближайшее время уже может стать необязательным. По мнению министра здравоохранения Адама Войтеха, новое правило может быть введено уже с 8 июня.

С 18 мая 2020 года, как сказано в документе Минздрава Чехии ем «Защитные меры», продолжает действовать запрет на въезд в Чехию всех иностранцев, которые до 12 марта сего года не располагали временным разрешением на пребывание в стране дольше 90 дней или же документами на постоянное проживание в Чехии. Запрет не распространяется на граждан ЕС и иностранцев, имеющих право находится в членских странах Евросоюза и чье постоянное место жительство находится в Чехии. В Чешскую Республику могут въезжать также работники или студенты из стран ЕС, которые постоянно пересекают чешскую границу с целью выполнения своих рудовых обязанностей или получения образования. В этом случае действует правило предъявления негативного результата проверки на заражение коронавирусом и прохождения периодического тестирования каждые 30 дней.

Пресекать чешскую границу могут работники чешских лесных хозяйств, располагающихся в приграничной зоне, и только для выполнения конкретных работ. Если пребывание за пределами станы не превысит 24 часа, то прохождение тестирование на коронавирус не требуется.

В настоящее время пересекать чешские рубежи могут работники из Германии, Австрии, Польши и Словакии. Если их пребывание вне Чехии превысит 14 дней, то они обязаны предоставить негативный результат тестирования не старше 72 часов. На них также распространяется ограничение свободного передвижения по Чехии в течение двух недель.

Возвращающиеся из-за границы чешские граждане, иностранцы из ЕС с правом проживания в Чехии дольше 90 дней и граждане третьих стран с временным или постоянным правом проживания в Чехии, оформленным еще до 12 марта сего года, должны предоставить справку о негативном тесте на коронавирус. Такие граждане также обязаны в течение 14 дней соблюдать режим ограничения передвижения по стране – можно ездить на работу, ходить за необходимыми для жизни товарами в магазины и посещать врача или официальные инстанции для оформления обязательных документов.

Если нет справки о тестировании, то представители выше описанных категорий жителей Чехии должны остаться в карантине.

Перечисление не полное, так как правила постоянно корректируются с учетом эпидемиологической ситуации в соседних с Чехией странах и в мире. Конкретная информация доступна на сайте МВД и Минздрава Чешской Республики на чешском и английском языках.