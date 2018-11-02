Чехия не уйдет из Афганистана, – заявляет премьер. – Главная угроза терроризм, а не Россия

Главная угроза

«Чешская Республика – шестая самая безопасная страна в мире, а также седьмое самое спокойное государство. Это колоссальное богатство нашей страны и ее обитателей, которое необходимо сохранить. Мы, вероятно не осознаем, что наша прекрасная Прага – столица, где можно спокойно гулять, как днем, так и ночью. Это отличает ее от множества других столиц Европы. В Чехии низкий уровень преступности, что обеспечено усиленной работой подразделений обороны и безопасности, а также и службами спасения. Обусловлено это также низкой безработицей, хорошей экономической кондицией нашей страны и принципиальной миграционной политикой. Чтобы мы по уровню безопасности и далее могли оставаться на верхних строчках рейтингов, нам необходимо оставаться активными и вести борьбу с терроризмом и преступностью, противостоять гибридным угрозам, продолжать укрепление нашей обороноспособности и внутренней безопасности», – подчеркнул во время открытия конференции глава правительства.

Бывший руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, также участник пражской конференции по вопросам безопасности, в качестве источника угрозы для Европы назвал также Российскую Федерацию.

Премьер-министр Андрей Бабиш этой точки зрения не разделяет: «Я считаю, что главную угрозу для нас действительно представляет терроризм, с которым мы должны бороться и тем образом, что посылаем наших солдат в Афганистан, в Мали и в другие страны». С Россией, уверен председатель чешского кабинета, «необходимо вести диалог, как все и поступают». Главной угрозой безопасности Чехии Россию Андрей Бабиш не считает.

Рост оборонного бюджета

По словам премьера, Чешская Республика не отступает от планов по увеличению своих оборонных расходов до уровня 2% ВВП. Цель должна быть достигнута в 2024 году. Уровень инвестиций в оборонный сектор ныне составляет 1,1% внутреннего валового продукта государства.

«Нашей главной проблемой является реализация заказов. Наш кабинет министров намерен исправить сложившуюся ситуацию. Нужно учитывать специфичность оборонных заказов. Недопустимо забывать и о наших стратегических партнерах», – констатировал председатель правительства, который также упомянул возможность заключения прямых договоров между правительствами партнерских стран.

Миграционный вопрос

С укреплением безопасности в стране и в Европе в целом премьер Андрей Бабиш также связывает решение проблемы нелегальной миграции. По его мнению, необходимо развивать систему возвращения нелегалов, а необходимых Европе работников принимать на основе трудовых разрешений.

Во время заседания депутатов в Парламенте Чешской Республики премьер Андрей Бабиш заявил о том, что будет выдвинуто предложение об отказе от присоединения страны к глобальному пакту ООН по вопросу миграции. Чехия в данном случае может поступить так же, как США, Венгрия или Австрия. Замечания по упоминаемому пакту имеются также у Польши, Италии и Японии. Чешскому премьеру в первую очередь мешает неоднозначность формулировок документа: «Никто другой, кроме нас, не будет решать, кого мы пустим к себе жить и работать. Это дело наших фирм, различных наших органов и правительства… Неизменным остается то, что мы не примем единого нелегального мигранта. Мне предложенный пакт не нравится. Он допускает различные интерпретации, что ведет к злоупотреблениям».

С позицией премьера согласны социал-демократы – вторая скрипка в правящей коалиции. Это подтверждает социал-демократический министр иностранных дел Томаш Петршичек: «Со стороны Чешской Республики высказывался целый ряд замечаний, как по поводу способа обсуждения данного пакта, так и по его содержанию. Мы декларировали, что ожидаем разработки более точной формулировки, определяющей проблему нелегальной миграции. Этого нет. Присоединение к пакту в данный момент нам кажется контрпродуктивным».

При этом, глобальный пакт, как заявляет ООН, призван защищать права всех беженцев и мигрантов, невзирая на их статус. Пактом предусматривается также оказание поддержки государствам, предоставляющим прибежище большому количеству мигрантов.

Критику в адрес предложенного ООН глобального пакта по миграции отвергает директор пражского Информационного центра ООН Михал Брожа: «Это миф, что пакт определяет миграцию в качестве одного из основных прав человека. Это не так. Пакт лишь базирует решение проблем, связанных с миграцией, на правозащитной основе. Это не технический документ, а скорее установление политических рамок. В глобальной теме, коей миграция является, пактом устанавливаются глобальные же причинно-следственные связи. Возможности решения проблем предлагается искать на уровне общей ответственности».

Предложение об отказе от подписания глобального пакта ООН критикует также член парламентского комитета по вопросам внешней политики, депутат от Пиратской партии Микулаш Пекса: «Мы стараемся взять под контроль миграционные потоки. Это значит, что мы нуждаемся в таком глобальном пакте, который позволит нам этой цели достигнуть. Попытка сунуть голову в песок и игнорировать представившуюся ныне возможность, по-моему, лишена всякого смысла».