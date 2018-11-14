Чехия не подпишет миграционное соглашение ООН

Ирина Ручкина
14-11-2018
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Чешская Республика не станет подписывать миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. Такое решение было принято на заседании правительства ЧР в среду 14 ноября. Кабинет министров отметил, что пакт содержит ряд недочетов, главным из которых является отсутствие четкого разграничения понятий легальной и нелегальной миграции.

Иллюстративное фото: ČTK/AP/Marco UgarteИллюстративное фото: ČTK/AP/Marco Ugarte Еще в начале ноября глава правительства Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что не намерен подписывать договор ООН о регулировании миграции – вслед за США, Венгрией и Австрией. Однако тогда он добавил, что предварительно обсудит это решение с коалиционным правительством. Сейчас же отказ от подписания пакта стало легитимным официальным решением Чешской Республики. Премьер Андрей Бабиш не раз отмечал, что документ фактически стирает границу между легальной и нелегальной миграцией, а также отметил, что миграция угрожает не только безопасности, но и культуре европейских стран, в том числе и Чехии.

— Мы должны защищать все то, что на протяжении веков создавали наши предки – нашу историю, нашу культуру. Мне кажется, что далеко не все в Европе это понимают. Мы настаиваем на том, чтобы Европейский союз перестал принимать все эти корабли с мигрантами, тогда они постепенно перестанут выплывать. Мы будем активно бороться с нелегальными перевозчиками мигрантов. К тому же, подавать документы на предоставление политического убежища эти люди должны из своего отечества, а не из стран ЕС после нелегального пересечения границ. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы единодушно придерживаемся мнения о необходимости регулирования миграции и не допустим введения этой «фальшивой солидарности».

Фото: Магдалена КашубоваФото: Магдалена Кашубова Напомним, что Глобальный пакт ООН о безопасной и регулируемой миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) был одобрен в июле текущего года – на тот момент в поддержку пакта высказались представители 193 стран, за исключением постпреда США. Документ должен был быть подписан в декабре 2018 года в Марокко. В числе положений, которые должны войти в документ, – борьба с дискриминацией мигрантов, предоставление основных социальных служб и отказ от размещения мигрантов в специальных лагерях (такой шаг допускается только в качестве крайней меры).

Однако постепенно все больше стран стало отказываться от подписания Всемирного пакта о миграции. Первым европейским государством, официально заявившившим о своем несогласии с данным документом, стала Венгрия. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, причина – в разнице подходов ООН и Будапешта. По его словам ООН пытается представить миграцию как естественный, непрерывный и положительный процесс, которому следует содействовать, в Венгрии же ее считают процессом негативным и представляющим опасность как для своей страны, так и для всей Европы. 31 октября 2018 об отказе от подписания документа заявили власти Австрии, став таким образом первым государством Западной Европы, не поддерживающим пакт ООН. В начале ноября о своих сомнениях относительно подписания документа сообщили правительства Хорватии, Польши и Чехии.

Европейская комиссия негативно восприняла отказ ряда своих членов от подписания пакта ООН. По мнению представителей ЕК миграция представляет собой глобальный вызов и только глобальные решения и глобальная ответственность могут дать значимый результат.

Следует отметить, что те страны, которые отказались от подписания пакта по миграции, уже ранее выражали несогласие с попытками навязать им внешнее регулирование миграционных потоков в рамках ЕС. Основные опасения в отношении данного документа – это уменьшение суверенитета отдельных государств. О причинах отказа от подписания пакта Чешской Республикой рассказал заместитель председателя правительства ЧР Рихард Брабец:

Рихард Брабец, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоРихард Брабец, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио — Правительство Чешской Республики приняло решение о том, что наша страна не присоединится к Глобальному пакту ООН о безопасной и регулируемой миграции. Причин тому несколько и мы уже не раз их озвучивали. Я хотел бы отметить самую главную из них – Чешская Республика на протяжении долгого периода настаивает на введении принципа необходимости разделения миграции на легальную и нелегальную. Наша основная цель – сделать так, чтобы нелегальная миграция не поддерживалась на официальном уровне. Именно к этому пункту у правительства Чехии было больше всего замечаний. Поскольку ЕС проигнорировала все наши поправки замечания, касающиеся данных пунктов в пакте ООН, правительством ЧР было принято решение об отказе в подписании данного документа.

Чешские политики также отметили, что множество пунктов данного пакта касаются либерализации процесса миграции – например, избежание наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами или отказ от помещения нелегальных мигрантов под арест. Некоторые политики указывают на создание привилегированного положения мигрантов в обществе.

Ирина Ручкина
14-11-2018
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