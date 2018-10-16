Чехия на прослушке

Как выяснило «Чешское Радио», руководство полиции рассматривает остальные тысячи случаев как попадающие под исключение из закона и просто не оповещает «объект» об осуществленной прослушке.

Поскольку жители Чехии не знают, что их прослушивали, они, соответственно, не имеют возможности оспорить действия полиции в судебном порядке. По статистике, чаще всего к прослушиванию телефонных переговоров прибегают детективы Национального центра по борьбе с наркотиками и Отдела по борьбе с организованной преступностью. Однако нередко подобным методом пользуются и полицейские, расследующие имущественные преступления.

По мнению члена Союза адвокатов Вацлава Влка, существующая система слишком развязывает полиции руки. «Я не считаю, что данная норма хорошо работает, поскольку она предполагает целый ряд исключений. Вы никогда так и не узнаете, что вас прослушивали, и нет никого, кто бы контролировал правомерность и законность подобной слежки за телефоном».

Проинформировать человека о том, что его телефон прослушивался, обязан тот сотрудник полиции, который официально завершил расследование, частью которого являлась данная слежка. Ежегодно количество таких дел составляет около двух сотен. Однако, в итоге, об этом сообщают далеко не каждому.

Вы никогда и не узнаете, что вас прослушивали

Хотя Полицейский президиум еще не опубликовал статистику за 2017 год, «Чешское Радио» имело возможность с ней ознакомиться. Итак, в прошлом году следователи завершили прослушивание 171 телефонного номера. Сообщение о проведении подобных следственных действий получил всего 71 человек. А что же остальные сто «объектов»? Эти случаи, указывает пресс-секретарь Полицейский президиума Ивана Нгуэнова, попадают в категорию исключений.

«Например, речь может идти о расследовании преступления, за которое максимальный срок тюремного заключения составляет от восьми лет и выше. Также сюда относятся преступления, совершенные организованной преступной группой; или же в отношении лица, которое должно получить сообщение о прослушке, все еще ведется расследование; или предоставление подобной информации может повредить целям уголовного расследования», – поясняет Ивана Нгуэнова.

Еще одна сложность состоит в том, что на полицию приходится наименьшее количество дел, связанных с прослушиванием телефонов. В основном, подобные случаи находятся в ведении прокуратуры или судов, и информация по таким делам остается закрытой.

Слежка без учета и контроля

«Там не ведется учет, поэтому мы сегодня не можем сказать прокуратуре: "В таком-то и таком-то случаях вы не информировали людей, которых прослушивали". Я думаю, что проблема куда глубже, и, возможно, некоторые органы просто не хотят сотрудничать», – считает Глава парламентской комиссии по контролю прослушивания подозреваемых Томаш Вымазал. Член партии «Пиратов» убежден, что в сегодняшней ситуации контролировать подобные следственные действия просто невозможно. Парламентарий считает, что необходимо пересмотреть закон, сделав обязательным ведение учета случаев прослушивания.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка сообщил «Чешскому Радио», что новый глава ведомства Ян Кнежинек рассматривает возможность внесения соответствующих изменений в законодательство. «С приходом нового министра мы вновь подняли вопрос об информировании людей о прослушивании и контроле исполнения этой обязанности со стороны судебных органов. В середине октября мы планируем обсудить с Министерством внутренних дел и Верховным судом положение о том, что данная информация должна подлежать учету и контролю». По словам Владимира Ржепки, органы юстиции не составляют подобные отчеты, потому это слишком затратно.

СМИ напоминают, что с каждым годом растет число мобильных телефонов, которые полицией и другими структурами ставятся на прослушку. Согласно вердикту, вынесенному в сентябре 2018 г. Верховным судом, прослушивать телефоны журналистов позволяется лишь в исключительных случаях, а суд должен обосновать, почему он идет на шаг, противоречащий конституционному праву на свободу слова и тайну источника информации. Решение было вынесено в рамках рассмотрения дела репортера «Чешского Радио» Янека Кроупы, телефон которого полиция прослушивала на основании разрешения, выданного судом Остравы. Верховный суд признал действия остравского суда незаконными.