Чехия из-за коронавируса прерывает авиасообщение с Китаем

Рейсы прекратятся с 9 февраля

Дата введения ограничений продиктована желанием предоставить возможность обычными рейсами вернуться на родину чешским гражданам, находящимся ныне в Китае. Если по каким-то причинам они не смогут этого сделать за оставшееся время, премьер готов отправить с целью эвакуации специальный борт.

«Нашему посольству в Китае известно о ста чешских гражданах, которые хотели бы вернуться в Европу обычными коммерческими рейсами. Мы должны предотвратить ситуацию, когда наши граждане в результате прекращения рейсов окажутся беспризорными, и нам придется доставлять их домой иным способом», – заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Как ранее подчеркнул министр здравоохранения Адам Войтех, запрет на осуществление прямых пассажирских авиарейсов между Китаем и Чехией будет действовать до тех пор, пока в этом будет необходимость.

«За развитием ситуации мы будем следить. В данный момент мы предполагаем, что ограничение будет временным, возможно, оно продлится несколько месяцев. Посмотрим, как инфекция будет распространяться и когда наступит кульминация заболеваемости», – прокомментировал положение глава Минздрава Чехии.

Из-за коронавируса пассажирское сообщение с Китаем, авиационное и железнодорожное, уже полностью запретили или же ограничили, например, Северная Корея, Вьетнам, Пакистан, Казахстан, Иран, Индонезия, Новая Зеландия, Филиппины, Россия, Грузия, Италия.

Для эвакуированных карантинная палата

В Чехию, в пражскую Больницу «На Буловке», уже были доставлены пять чешских граждан, вывезенных на французском самолете из эпицентра заражения коронавирусом в Китае. Согласно поступившей информации, ни у кого из вернувшихся из Китая граждан не наблюдается каких-либо признаков заражения, но все равно их ждет двухнедельный карантин.

К сегодняшнему дню в Чехии на заражение коронавирусом было проверено 38 человек. Ни в одном из случаев инфекция не подтвердилась.

10 миллионов для Китая

Кабинет министров Чехии также поддержал предложение руководителя МИД страны выделить из государственной казны 10 миллионов крон (около 400 тысяч евро) для оказания Китаю запрошенной им гуманитарной помощи. Финансовые средства могут быть использованы для приобретения необходимого медицинского материала. Деньги будут предоставлены КНР посредством международных организаций.

По словам вице-премьера Чехии Карела Гавличека, в Чехии есть запас материала, которым можно воспользоваться в случае распространения эпидемии на территории Чехии. Однако речь идет о стратегическом резерве.

«Мы говорим не только о масках, но также об очках, специальных костюмах для врачей и изоляционных боксах для заразившихся людей. Однако стратегический запас необходим на случай эпидемии у нас. Но Китаю можно помочь и иными путями, например, открыть специальные счета для пожертвований, подключить благотворительные организации», – подчеркивает вице-премьер.

Как после заседания кабинета министров заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, еще правительством обсуждается возможность предоставление Чехией Китаю санитарных машин, необходимых для транспортировки инфицированных пациентов.

Чешская Республика готова, если это понадобится, подключить к борьбе с коронавирусом свой научный потенциал.