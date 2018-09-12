Чехия и Украина в борьбе за чистый воздух

В исследованиях принимает участие чешская экологическая организация «Арника», объединяющая людей, стремящихся улучшить состояние окружающей среды. «Арника» работает по всему миру: в Европе, Азии, Индии и Африке. Результаты совместных исследований чешских и украинских экологов будут доступны в октябре. Более подробно о программе рассказала координатор «Арники» Катержина Крейчова:

— «Арника» в этом году работает в пяти крупных украинских городах: Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харькове и Мариуполе, то есть мы сосредоточили свои исследования в центральной и восточной Украине. Совместно с нашей киевской партнерской организацией «Экодия» мы собираем и обобщаем данные по этим городам. Все они являются центрами тяжелой промышленности Украины, в них находятся металлургические заводы, шахты по добыче различных видов металлов и угля и, что не менее важно, тепловые электростанции. Но, несмотря на высокий уровень загрязнения, от которого страдают жители этих городов, экология пока не является в Украине широко обсуждаемым вопросом. Конечно, в стране сегодня действительно много серьезных проблем, на ее востоке идут военные действия. И все же на экологию нельзя смотреть сквозь пальцы, и мы хотим помочь решить эту проблему.

По мнению организации «Экодия», в Украине недостаточно надежных лабораторий, да и в целом о проблеме загрязнения окружающей среды не принято говорить. Воздух загрязняют крупные заводы, принадлежащие государственным компаниям, украинским олигархам или международным корпорациям. Поэтому украинские экологи опасаются, что любые исследования, проведенные местными лабораториями, могут быть сфальсифицированы: в Украине, по их словам, сохранился высокий уровень коррупции. Поможет ли участие заграничных партнеров сохранить объективность?

— Мы надеемся, что это действительно изменит ситуацию. Мы собираем множество образцов: воду из рек, находящихся вблизи крупных заводов, песок из детских песочниц в спальных районах и даже куриные яйца, которые, как известно, могут содержать огромное количество тяжелых металлов. Все образцы мы проверим на содержание вредных веществ. Очень важно, что исследование будет проводиться независимой международной лабораторией. Наши украинские партнеры отчаянно нуждались в международной помощи: во-первых, потому что здешние лаборатории не так хорошо оснащены, а во-вторых, результаты их анализов могут быть сфальсифицированы. Полученные образцы уже рассматриваются в лабораториях Химико-технологического института в Праге.

Благодаря сотрудничеству чешской «Арники» и украинской «Экодии» по всей стране было собрано множество образцов для исследования. Экологи получат уникальную информацию о воздействии загрязнения воздуха на окружающую среду. О том, как шла работа в разных городах Украины, рассказала Катержина Крейчова:

— Мы хотели бы помочь администрации этих городов, проведя исследования и предоставив данные, которых раньше у них не было. Мы считали городские власти своим партнером и не видели причин для конфронтации. Но, например, в городе Кривой Рог во время фотосъемки у металлургического завода неожиданно появилась охрана и попросила нас убрать технику и перестать фотографировать, хотя мы находились в общественном месте, где ездят трамваи и ходят люди. В целом столкновения происходили именно с охраной отдельных объектов, так как большинство заводов принадлежит украинским олигархам или крупным компаниям.

Мы стараемся максимально подключить к работе представителей местных властей: организуем лекции и семинары, в которых участвовали даже сотрудники министерства окружающей среды. Данный проект – партнерская программа, и Чешская Республика готова предложить свою помощь, потому что у нас есть соответствующая техническая и экспертная база.

Чешские ученые стараются выяснить, насколько загрязненный воздух влияет на общее состояние окружающей среды в промышленных городах и какие существуют способы решения данной проблемы. Каковы же основные причины сотрудничества чешской и украинской экологических организаций?

— Главный лозунг организации «Арника», которая уже много лет работает в разных государствах по всему миру, – «Загрязнение не знает границ». Эту проблему следует решать глобально. Тот факт, что восточная часть Украины сильно загрязнена, напрямую касается и нас, потому что загрязнение окружающей среды не считается с границами отдельных государств, которые, к тому же, как мы видим в Украине, могут сдвигаться.

Данный проект включен в программу Министерства иностранных дел «Трансформационное сотрудничество», направленную на укрепление демократии и защиту прав человека. Мы можем использовать опыт Чешской Республики в области социальной и политической трансформации общества и строительства демократии в стране.

Мы стараемся объединять активистов и экологов со всего мира: с 19 по 21 ноября в Остраве мы организуем большую международную конференцию, которую можно смело назвать первой в своем роде. Мы пригласили многих активистов из разных стран, где работали или работаем по сей день: из Армении, Казахстана, Боснии, Украины, Бельгии, Италии. Все эти люди борются за чистоту воздуха у себя на родине. Мы бы хотели обсудить и сравнить, как ведут себя компании-загрязнители в отдельных государствах и каким образом в процесс включаются различные политические организации.

Ведь одна и та же международная компания может совершенно по-разному себя вести, скажем, в Бельгии и в Украине. Это вопросы, которые нас очень интересуют и с которыми мы бы хотели познакомить как специалистов, так и широкую общественность. Мы рассчитываем, что в ходе конференции люди из разных стран смогут поделиться опытом борьбы за чистый воздух.

Благодаря полученным результатам анализа почти 90 проб почвы и воды из пяти крупных промышленных городов украинские активисты и экологи надеются повлиять на представителей власти и владельцев местных заводов, ведь именно тяжелая промышленность в значительной степени несет ответственность за загрязнение воздуха. Многие местные фабрики были построены более полувека назад, и далеко не все они прошли необходимые технологические обновления, которые снизили бы уровень выбросов в атмосферу. О том, насколько серьезна эта проблема, рассказала Катержина Крейчова:

— По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина относится к одной из наиболее загрязненных стран мира. Это становится причиной десятков тысяч смертей в год. По количеству смертей из-за загрязнения воздуха Украина в 2012 году заняла первое место в мире. Эта страна является одним из крупнейших поставщиков стали, и все крупные заводы сосредоточены именно в ее восточной части.

Жители городов, где мы проводили исследования, очень активны, они стремились нам помогать. Нас поразила решимость, с которой они готовы защищать свое право дышать чистым воздухом: как бескомпромиссно они вели себя с «загрязнителями», сколько мероприятий они организовали. Мне кажется, чешским активистам есть чему поучится у украинских. Так что мы ездим на Украину не только чтобы помогать и учить чему-то местных жителей, но и сами у них учимся.

Украинские и чешские экологи верят, что результаты международного исследования смогут повлиять на местные власти и изменить подход государства к проблемам экологии, что в результате изменит жизнь не только в Украине, но, возможно, и во всей Европе.