Чехия и права человека – есть повод для критики

Об основных пунктах критики в адрес Чехии рассказывает пресс-секретарь Amnesty International Мартина Паржижкова.

«В защите прав человека в Чешской Республике было выделено четыре наиболее важных темы. Мы сфокусировались на защите прав женщин, прежде всего на проблеме насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Наши усилия были направлены на обеспечение ратификации «Стамбульской конвенции» – соглашения Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. В этом направлении продолжается законодательный процесс, и мы надеемся, что Чешская Республика и парламент ратифицируют данное соглашение».

Чехия известна своим крайне негативным отношением к миграционным квотам ЕС. Недавно острую дискуссию вызвали слова премьер-министра Андрея Бабиша, заявившего, что страна не примет на своей территории ни одного ребенка, оставшегося без родителей в ходе сирийского конфликта. Вместо этого Чехия готова построить для них поселок – но на территории самой Сирии. Отсутствие солидарности в вопросе миграционного кризиса тревожит правозащитников.

Проблема мигрантов – без солидарности с ЕС

«Что касается миграции и прав беженцев, то в 2018 г. чешское правительство продолжало политику отказа от квот, отклонило глобальный Пакт о миграции ООН. С нашей точки зрения, Чешская Республика по-прежнему отказывается проявлять солидарность, будь то вопрос приема 50-ти сирийских сирот или переселения беженцев из Греции и других европейских стран в Чешскую Республику, хотя у нас существует достаточно мест для их расселения, достаточно ноу-хау и людей. Тем не менее, мы по-прежнему отказываемся оказывать помощь даже самым нуждающимся, даже тем, кто уже оказался в Европе». Еще один пункт критики касался ситуации внутри страны – положения цыган, на дискриминацию которых регулярно указывает не только Amnesty International, он и другие организации, в том числе в ЕС.

«Вопрос, за которым мы пристально наблюдаем – это общее обучение детей, в том числе дискриминация в отношении равного права на образование в отношении детей из цыганских семей. Проверкой этого в уходящем году стал новый закон о школе. Мы рады, что он работает, хотя там и существуют некоторые подводные камни. В настоящее время готовится поправка к этому закону, в которой мы видим определенную проблему, поскольку проект Министерства образования по многим пунктам можно назвать спорным, а его принятие может означать отступление от процессов интеграции и привести назад к сегрегации. Она по-прежнему остается проблемой в Чехии, поскольку постоянно появляются так называемые чисто цыганские школы».

Чешское оружие – не в те руки

И правительство, и президент Милош Земан считают, что военная промышленность является важной частью экспортной стратегии. К сожалению, полагает Amnesty, оружие чешского производства часто оказывается не в тех руках.

«Amnesty International уже давно следит за экспортом из Чехии оружия. Наши переговоры с Министерством обороны и МИД уже привела к определенным шагам – экспорт стал более прозрачным, и два раза в год нам предоставляется информация, в какие страны продается чешское оружие. Однако там остается прежняя проблема – 40% вооружений, экспортируемых из Чехии, направляется в страны, где существует опасность его использования в нарушение прав человека. Речь здесь идет о 37 странах, где идут репрессии, где оружие может быть использовано против мирных демонстраций, как это произошло в Египте. Однако мы по-прежнему экспортируем оружие в Египет, в Саудовскую Аравию, Йемен, Ирак. В этом по-прежнему видим проблему, и там есть, "куда расти"», – указывает Мартина Паржижкова.