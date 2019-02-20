Чехия и Израиль – транспортные проекты, здравоохранение и экономия водных ресурсов

В 2019 году, на этот раз в Праге, состоится очередная чешско-израильская межправительственная конференция, во время которой будут обсуждаться конкретные шаги по углублению сотрудничества двух стран.

По словам Биньямина Нетаньяху, возможности для взаимодействия стран практически не ограничены. Например, поступило предложение об использовании ассистирующих систем для автомобилей, позволяющих снизить количество ДТП. В данном случае израильский премьер обратился непосредственно к руководству компании «Škoda».

Чешский премьер Андрей Бабиш в свою очередь напомнил, что в Израиле чешские легковые машины «Škoda», а также и грузовики «Tatra» продаются весьма успешно. В ближайшее время должен быть завершен процесс приобретения Чехией израильских радаров. Внимание Чешской Республики направлено также на использование достижений Израиля в области медицины, в частности на все, что связано с применением лечебной конопли.

«Господин премьер Нетаньяху пообещал прислать для участия в профильной конференции несколько израильских врачей, чтобы наши доктора могли ознакомиться с накопленным опытом», – подчеркнул глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

«Мы говорили о заинтересованности чешских компаний принять участие в израильских тендерах. Конкретно речь шла о «Škoda Transportation» и транспортных проектах, касающихся Тель-Авива и Иерусалима. Говорили мы о фирме «Tatra» и ее стремлении расширения своей работы в Израиле. Нас интересует область новых технологий и инноваций, чтобы можно было собрать воедино небольшие фирмы, которые занялись бы созданием стартапов. Все это было предметом обсуждений, касавшихся экономической сферы», – добавляет член делегации премьера Чехии Мартин Тлапа, являющийся заместителем министра иностранных дел Чехии.