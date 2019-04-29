Чехия готовит план действий из-за отключения поставок загрязненной российской нефти

По заявлению Павела Швагра, председателя Совета управления госзапасами, к сбоям поставок всегда стоит подходить со всей серьезностью, однако у Чехии имеются запасы нефти и нефтепродуктов практически на три месяца, поэтому нехватки сырья опасаться не стоит.

«В настоящее время по «Дружбе» нефть в Чехию не поступает, в этом плане ситуация неизменна. Компания Unipetrol в пятницу сообщила, что ее производственных запасов хватает на пять-семь дней, так что в настоящее время завод работает, а на НПЗ в Кралупах нефть попадает по TAL, там никаких ограничений нет. То есть в настоящее время возникшая ситуация на рынке бензином и топливом никак не отражается», - сообщил Швагр в интервью «Чешскому Радио».

В ходе встречи NESO будет главным образом обсуждаться вопрос, стоит ли временно останавливать производство на нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове, или правительство удовлетворит просьбу холдинга Unipetrol и нехватку нефти временно восполнит за счет государственных резервов. Решение должно одобрить правительство. Роль будут играть и такие факторы, как имеющийся в стране объем запасов бензина и дизельного топлива, а также производственная мощность нефтеперерабатывающего завода в Кралупах-над-Влтавой, в который, как уже было сказано, поступает сырье по нефтепроводу IKL/TAL из Германии.

Чехия также в эти дни закупает больше готового дизельного топлива и бензина из-за рубежа, государственная компания ČEPRO запустила дополнительные поезда. По сообщению директора ČEPRO это решение было, однако, принято еще до сбоя российских поставок.

«Компания ČEPRO приняла такое решение в связи с плановым отключением НПЗ в г. Литвинов, а также в связи с предстоящим отключением завода Slovnaft Bratislava. Увеличение импорта касается, прежде всего, дизельного топлива», - сообщил директор ČEPRO Ян Дуспева. Придется ли объем импорта увеличить еще, станет понятно после сегодняшнего заседания.

Из нефтепровода «Дружба» приходится выкачивать несколько сотен тысяч тонн некачественного сырья. Поставки нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, нанесли значительный ущерб белорусским нефтепереработчикам. Его размер оценивается и может достичь нескольких сотен миллионов долларов. От поставок в четверг кроме Беларуси отказались Польша, Германия и Словакия, сообщает сайт Finanční noviny.

По «Дружбе» в Чехию поступают две трети необходимой стране нефти, оставшаяся треть поставляется нефтепроводом IKL из немецкого Ингольштадта.