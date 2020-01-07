Чехия: экономический прогноз на 2020 г.

Представители Центробанка, Министерства финансов ЧР, а также ряда других институций сходятся во мнении, что темпы роста в текущем году будут находиться в пределах от 2 до 2,5 процента. Причин для стагнации нет, утверждают специалисты. Откуда берется такой оптимизм?

«Оттуда же, откуда раньше брался пессимизм. Многое зависит от уровня зарубежных рисков, так как у Чехии небольшая и открытая экономика. Как минимум в ближайшее время ситуация будет стабилизирована», - говорит Михал Скоржепа, экономист сберкассы Česká spořitelna a.s., намекая на исход прошедших преждевременных парламентских выборов в Великобритании. Процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, как известно, имеет потенциал пошатнуть отечественные экономические показатели.

Еще более удачным, по мнению главы Чешского национального банка Иржи Руснока, станет будущий год.

«Динамика ВВП показывает, что потенциального приблизительно трехпроцентного роста чешская экономика достигнет в 2021 году», - утверждает Иржи Руснок.

Несмотря на позитивные прогнозы, по мнению главного экономиста чешского филиала банка Raiffeisen Гелены Горской в 2020 году в Чехии стоит ожидать череду увольнений.

«Думаю, в этом году мы услышим также ряд негативных новостей о том, что той или иной фирме пришлось закрыть свой филиал или она обанкротилась. Это связано со значительным давлением, которому подвержен предпринимательский сектор. Не каждая компания способна устоять вынужденный рост зарплат работников наряду с увеличением собственных операционных расходов, когда в стране в то же время наблюдается рост цен на энергоносители, повышается арендная плата и стоимость услуг в целом», - предвещает Гелена Горска.

Ее слова подтверждают и актуальные макроэкономические данные – в прошлом году впервые за шесть лет в Чехии поднялось количество предприятий, объявивших себя банкротом. Показатель составил 680 единиц (по сравнению с 658 фирмами-банкротами в 2018 г.).

Несмотря на это, работников на рынке труда будет не хватать, что неизбежно приведет к очередному витку роста зарплат.

«Увеличение зарплат неплохо подпитывает также государственную казну. Это прекрасно показывает опыт трех прошедших лет. Оно приводит не только к росту налоговых отчислений, но и увеличению страховых взносов, а также поступлений от НДС и потребительских налогов», - объясняет Гелена Горска, предупреждая о том, что в случае прекращения взвинчивания зарплат госбюджет почувствует это в первую очередь.

«В текущем году мы будем продолжать бороться за увеличение МРОТ и зарплат. Также надеемся обеспечить представителям тяжелых профессий возможность выходить на пенсию раньше», - озвучил глава Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула планы на этот год.

На рынке недвижимости и ипотечного кредитования Чехии, по мнению специалистов, изменений не ожидается.