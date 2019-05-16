Чехия – Азербайджан: о перспективах бизнеса

В состав официальной делегации, возглавляемой председателем Палаты депутатов Чехии Радеком Вондрачеком (ANO) и президентом Союза промышленности и торговли Ярославом Ганаком, входят чешские предприниматели, представители государственных организаций и вузов. Чешских представителей в четверг принял также президент страны Ильхам Алиев.

Одной из тем текущего визита являются инвестиции в области пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

«Азербайджан для нас особо привлекателен. Кроме нефтяной промышленности, на которую опирается местная экономика, в стране прекрасно развито сельское хозяйство. В ходе актуальных переговоров с азербайджанской стороной обсуждаются инвестиционные предложения по строительству животноводческих ферм, теплиц и парников, ведутся переговоры насчет поставок систем орошения и полива, насосов, а также оборудования по переработке сельскохозяйственных отходов», - сообщил «Чешскому Радио» из Баку президент Союза промышленности и транспорта Чехии, отметив при этом, что Азербайджан производит одни из лучших овощей в Европе и славится своей говядиной и бараниной.

Исходя из данных за 2018 год, ранее озвученных чешским послом в Азербайджане Миланом Экертом, Чешская Республика является пятым важнейшим торговым партнером каспийского государства, а в списке крупнейших зарубежных инвесторов Азербайджана Чехия занимает девятую позицию.

Среди успехов чешских бизнесменов на азербайджанском рынке можно назвать недавние поставки элементов для железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Чешские фирмы также принимают участие в модернизации азербайджанских дорог, строят в стране гидроэлектростанции. В Азербайджан поступает чешская машиностроительная продукция, автомобили и электроника.

«Стоит отметить еще один интересный заказ - по обновлению бакинского автобусного парка, часть из которого Чешская Республика в лице компании Iveco уже выполнила. В настоящее время готовится новый тендер на 300 автобусов. На мой взгляд, у фирмы Iveco есть шансы преуспеть в условиях жесткой конкуренции».

Товарооборот между Чешской Республикой и Азербайджаном в 2018 году составил 1,1 млрд евро, что представляет межгодовой рост на 12%. Азербайджанский экспорт в Чехию за указанный период времени вырос на 15%, составив свыше 1 млрд евро. Главная экспортная статья – нефть.

«Чехи задействованы в азербайджанской нефтехимии и предоставляют азербайджанской стороне услуги по сервисному обслуживанию оборудования. В общем, я - оптимист, на мой взгляд, возможности чешских компаний на местном рынке велики. Не забывайте также, что в Азербайджане есть спрос на чешское стекло, фарфор и традиционные отрасли нашей промышленности», - подытожил для «Чешского Радио» глава Союза промышленности и транспорта Чехии.

Поездка чешской делегации в Азербайджан - шестая своего рода за последние восемь лет.