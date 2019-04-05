Чехии необходимо задуматься о новых технологиях утилизации пластмассы

О сокращении импорта мусора Китай заявил в 2018 году, когда им было принято почти 23 миллиона тонн отходов из-за границы. Европа, включая Чешскую Республику, тогда отправила в Китай четверть своего рассортированного пластмассового мусора. Именно пластмасса, а также бумага, первыми попали под ограничения. Сегодня в «черном списке» уже два десятка наименований. Через год прием мусора Китаем прекратится полностью.

Ограничения 2018 года вылились в переполненность складов вторсырья и падение выкупных цен. Фирмам, занимающимся сбором утиля, не удается уже покрывать свои расходы на сортировку мусора. Поиски новых мест сбыта все менее успешны.

«Когда Китай заявил об ограничениях, то мусор из Европы начали более активно вывозить в Индию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд. Однако и эти страны постепенно сокращают импорт отходов на свою территорию», – комментирует Петр Гавелка из Чешской ассоциации переработчиков вторсырья.

По его мнению, новые места сбыта – это не отстранение возникшей проблемы, а лишь отдаление того момента, когда придется реализовывать принципиально новый план по сокращению производства мусора и по его ликвидации.

Чехия сортирует более 50% мусора, что выводит ее в число лидеров ЕС. Однако в сфере переработки, а в особенности экологической утилизации пластмассы, страна отстает. За ее пределы ежегодно отправляется около ста тысяч тонн пластикового мусора.

В настоящее время экологическое ведомство страны прикладывает главные усилия к тому, чтобы ограничить использование одноразовых пластиковых пакетов, посуды, столовых приборов и упаковочного материала. Разработана также специальная «мусорная» поправка.

«Она направлена на то, чтобы улучшить сортировку пластмассовых отходов и их повторное использование. Мы подготавливаем увеличение сбора за утилизацию пластикового мусора путем отправки на свалки», – комментирует директор министерского Отдела по вопросам ликвидации отходов Яромир Мангарт.