Чехи в отпуске – половина на родине, треть у моря

У многих в полной мере проявляется любовь к своей родной стране. Практически половина чехов летний отпуск проводит дома, разъезжая по старинным замкам и крепостям, монастырям и костелам, разбросанным по всей территории государства. На втором месте по популярности – познавательные поездки по чешским городам с посещением всевозможных мест для купания – пляжей на берегах рек, водохранилищ и озер, а также бассейнов под открытым небом, где можно также загорать.

Свыше трети чешских граждан испытывают нежную любовь к морю, поэтому отправляются, на самолетах, поездах, автобусах или же на собственных автомобилях в страны, где есть пляжи, омываемые солеными водами. Чаще всего целью их поездок бывает Хорватия. Все это выяснили сотрудники агентства NMS Market Research.

Они также узнали, что 47% граждан планирует свой летний отпуск с большим запасом времени, а 37%, наоборот, покупают путевки и билеты в последний момент. Вовсе не ездит в отпуск, то есть сидят дома, только 1% чехов.

Желая провести отпуск у себя на родине, чешские граждане чаще всего обращают взоры на гостиницы, пансионаты, дачи и кемпинги, расположенные в Южной Чехии и Южной Моравии.

Как подтверждает Ян Папеж из «Ассоциации туристических агентств», места в кемпингах, домики в дачных поселках и номера в гостиницах, имеющих высокие рейтинги популярности у отдыхающих, бывают забронированы туристами задолго до начала отпускного сезона.

– «Есть люди, которые бронируют места в понравившемся им месте на следующий год и тот же самый срок сразу, как только завершают свой актуальный отдых. Это особенность чешской консервативной души. Где нравится и устраивает качество услуг, туда мы возвращаемся снова и снова».

По уровню популярности у туристов в Чехии лидируют Прага, а также города и веси Южной Чехии.

В списке главных направлений – Чешский Крумлов и замок Глубока-на-Влтаве, внесенный в список ЮНЕСКО Ледницко-Валтицкий комплекс, а также область водохранилища Липно и научно-познавательный и развлекательный аттракцион «Тропа в кронах деревьев». Популярны в летний период также горные области страны – Шумава, Крконоше, Изерские и Рудные горы.

Половина чешских туристов (55%), отправляясь в путь, предпочитают свой собственный автомобиль, причем даже тогда, когда речь идет о морском побережье Хорватии или Италии. В прошлом году, например, на пляжах Хорватии побывало более 800 тысяч чехов.

Самолетом для перемещения на место отдыха пользуется около 20% чехов.

Следующими по степени популярности заграничными направлениями у чешских отпускников являются Италия и Словакия. Последнее время растет также популярность отдыха в Венгрии на озере Балатон и в Польше на побережье Балтийского моря.

Выезжая отдыхать, собственным питанием, обычно перевозимым в автомобильных холодильниках, запасается около 10% чешских туристов, более четверти отдыхающих пользуются местными магазинами, а рестораны предпочитает 61% чешских отпускников.