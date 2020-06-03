Чехи участвуют в создании искусственной почки из нановолокна

Почки относятся к наиболее часто пересаживаемым органам. Институт Висса пытается помочь тем пациентам, которые нуждаются в трансплантации этого жизненно важного органа, однако подходящего донора для них найти не удалось.

Чешские студенты текстильного факультета Технического университета в Либерце Маркета Кличова и Якуб Эрбен специализируются на тканевой инженерии. В Гарвард они были приглашены благодаря более ранним достижениям на научном поприще, а также из-за практических знаний нановолокенных материалов и опыта работы с ними. Именно нановолокно играет в разработке искусственной почки одну из ключевых ролей.

«На нашем факультете нетканных материалов и наноматериалов мы имели возможность работать с биологически разлагаемыми носителями из нановолокна. Этой теме посвящены также наши предыдущие научные работы. Договоренность обоих институтов такова, что во время наших исследований в Бостоне мы используем наше, чешское нановолокно. Это наш большой плюс, что мы работаем там с материалом, с которым хорошо знакомы», - рассказала «Чешскому Радио» Маркета Кличова.

Полугодичную стажировку молодых чешских ученых пришлось временно прервать из-за пандемии коронавируса. В Бостон они планируют вернуться весной будущего года.

Чешские ученые используют во время своих разработок в Гарвардском университете так называемый «орган на чипе» - то есть устройство по размеру напоминающее флешку. «Почка на чипе» состоит из микрофлюидного материала, покрытого человеческими клетками, взятыми из почек. Чип также имитирует структуру ткани. Когда через него проходит кровь или тестируемые компоненты, клетки дают реакцию живого органа. Соответственно, эта технология позволяет ученым видеть реальные биологические механизмы и физиологическую реакцию почки.

«Мы начали работать с «органом на чипе» .Если у нас все будет получаться, как надо, то мы создадим крупную модель почки, где нановолокна будут сложены как оригами в определенную конфигурацию, симулирующую работу органа», - продолжает 26-летняя студентка либерецкого университета.

Ее коллега отмечает, что опыт работы в Гарварде, куда съезжаются ученые со всего мира, для чешских студентов неоценим. «В первую очередь, чувствуется значительная финансовая и материальная поддержка научной работы. С технологиями или материалами проблем не возникало, что, конечно, облегчало нам нашу работу и ускоряло весь процесс», - заключает Якуб Эрбен.