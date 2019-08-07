Чехи среди тысяч «врагов народа» в расстрельных ямах Сандармоха

На месте, где в расстрельных ямах лежат тысячи узников Соловецкой тюрьмы, уничтоженных в эпоху Большого террора 1937–1938 годов, ежегодно 5 августа собираются родственники жертв, правозащитники. Петербургский историк Анатолий Разумов много лет по крупицам восстанавливает имена погибших и факты, связанные с репрессиями. «Сандармох был таким же местом сталинских злодеяний, как Левашово под Петербургом, Бутовский полигон и Коммунарка под Москвой, Катынь под Смоленском, Медная под Тверью, Быковня под Киевом, Куропаты под Минском и многие сотни других подобных «спецобъектов» госбезопасности, тайных расстрельных могильников, которые с годами становились местами памяти. То же произошло и с Сандармохом благодаря тем, кто начинал работать над мемориальным комплексом, и тем, кто его посещает», – напоминает ученый.

Здесь оборвалась жизнь людей почти шестидесяти национальностей. Почтить память своих соотечественников, чьи останки лежат в общих расстрельных ямах, приезжают иностранные дипломаты. Корреспондент «Чешского Радио» в Москве Ивана Миленковичова задала несколько вопросов Генеральному консулу Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карелу Кюнлу, который тоже в этот холодный пасмурный день приехал в Сандармох, чтобы обновить табличку с именами погибших в урочище чехов.

«Это – память о жертвах Большого террора. Я бы не хотел использовать слово «невинные», потому что жертв невозможно разделять на виновных и невинных – они все были невинными! Помнить о них очень важно, и не только для России, ведь именно здесь, в Сандормохе, покоятся представители многих народов, буквально со всего мира, поскольку Россия всегда была огромной страной, где жили люди самых разных национальностей. Это значит, что Большой террор касается не только СССР и России, но всего мира. Так что важно сохранять память об уничтоженных здесь людях, чтобы нигде – не только в России, но и нигде в мире – ничего подобного не могло повториться», – подчеркивает чешский дипломат.

«Люди, не убивайте друг друга!»

Активисты проекта «Бессмертный барак» сообщают, что в Сандармохе найдено 236 расстрельных ям. Согласно архивным документам, с 11 августа 1937 года по 24 декабря 1938 года на этом месте было уничтожено и захоронено свыше 9500 человек. Сегодня установлено 6241 имя казненных здесь НКВД.

«Людей не просто расстреливали, как было положено по уголовному кодексу, – их забивали дубинами, убивали металлическими прутьями и палками, душили газами, топили, чтоб просто списать и отчитаться о выполнении плана партии и правительства во время Большого сталинского террора 1937–38 годов», – напоминает историк Анатолий Разумов.

Серая гранитная глыба с надписью: «Люди, не убивайте друг друга!». Украинский казацкий крест «Убиенным сынам Украины», стела со звездой Давида, плита «российским немцам», будто источенный ветром прямоугольник литовского памятника. О чехах, чья жизнь оборвалась в Сандармохе, пока напоминает лишь скромная ламинированная табличка, которую четыре года назад вывесили здесь сотрудники Института изучения тоталитарных режимов в Праге. Генеральный консул Чехии Карел Кюнл установил новую табличку взамен выцветшей. Появится ли здесь в будущем чешский памятник? «Эта идея пока не обсуждалась. Речь идет, конечно, не о крупном монументе, а, скорее, о небольшом скромном памятнике этим семерым чехам, вернее, чехословакам, которые оказались в числе тех, кого убили в этом месте. Думаю, памятник – вопрос будущего, и я хотел бы выступить инициатором его появления, однако пока это только идея», – поделился своими размышлениями Генеральный консул.

В черной траурной рамке слова: «В этих местах с октября по декабрь 1937 года были расстреляны и захоронены в братской могиле вмести с сотнями других жертв политических репрессий чехи и чехословацкие граждане: Отто Клайнерт, Йозеф Балаш, Антонин Павлас, Йозеф Пиха-Петровски, Марие Длоуга, Владимир Крейчи».

Борьба за право на память

Страницей современной истории Сандармоха стали попытки Российского военно-исторического общества убедить в том, что в урочище захоронены не жертвы сталинских репрессий, а советские военнопленные, застреленные финскими солдатами в 1941-44 годах. Ученые, много лет изучающие этот полигон НКВД, называют такую версию фальсификацией истории.

О Сандармохе стало известно лишь в 1997 году – это место обнаружила экспедиция Петрозаводского и Санкт-Петербургского «Мемориала» под руководством историка Юрия Дмитриева, который уже третий год подряд не может участвовать в акции памяти 5 августа. В 2016 году ученого обвинили в изготовлении детской порнографии, а потом и в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. По первому делу Юрий Дмитриев был оправдан, однако вскоре Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, после чего было возбуждено новое уголовное дело, по которому 62-летнему историку грозит до двадцати лет лишения свободы. Находясь в СИЗО, Юрий Дмитриев продолжает работать над новой книгой «Место памяти Сандармох».

Правозащитный центр «Мемориал» считает уголовное преследование Юрия Дмитриева политически мотивированным, местью за его работу по возвращению имен жертв репрессий, подрывающую глянцевый вариант истории, востребованный в последние годы Кремлем. В защиту ученого выступают многие общественные деятели и гражданские активисты. Историк Анатолий Разумов подчеркнул: «Мы не остановимся, мы будем продолжать свой путь, никто нас не остановит. Мы сбережем Сандармох. Свободу Юрию Дмитриеву!»

