Чехи пожертвовали 300 тысяч крон в помощь россиянам, задержанным на мемориальной демонстрации в Москве

Решением московского суда от 19 сентября 2018 года трое задержанных были приговорены к штрафам, Анна Красовицкая к 15 тысячам рублей, Сергей Шаров-Делоне и Леонид Гозман - к 20 тысячам.

Изначально задуманную сумму 30 тысяч крон (1200 евро) удалось собрать в течение получаса. Счет для пожертвований был открыт в течение 40 дней. Торжественная церемония вручения чека прибывшим в Прагу Анне Красовицкой и правозащитнику Григорию Охотину из «Мемориала» состоялась в понедельник вечером в пражской галерее «Луцерна».

«Я лично принял участие в пикете, который состоялся на Красной площади с целью напомнить о событиях пятидесятилетней давности, то есть о демонстрации против оккупации Чехословакии в 1968 году. Недолго после его окончания мне начали звонить люди, которые хотели каким-то образом помочь тем троим, кто был задержан сотрудниками сил правопорядка. Мне звонили даже из администрации президента… Когда стало понятно, что им грозят штрафы, мы решили организовать сбор средств», - рассказал «Радио Прага» историк Адам Градилек из Института по изучению тоталитарных режимов.

«Я думаю, что это вполне понятная реакция, когда вы находите в современном мире кого-то, кто готов пожертвовать ради прав вашего государства чем-то своим, взять на себя этот риск. Это в России и в Москве случалось уже не раз, причем в серьезные исторические моменты, и риск был велик. Несмотря на это, люди поступали именно так», - сообщил во время церемонии предприниматель и филантроп Ян Добровски.

«Нас очень порадовало, что в сборе приняли участие более шестисот человек. Это очень мило с их стороны по отношению к людям, которые вышли на демонстрацию, в принципе, и из-за нас тоже», - уточнил Градилек.

На что еще будут использованы эти деньги?

«Остальные деньги будут переданы организации ОВД-Инфо, которая занимается защитой политзаключенных», - рассказала «Радио Прага» Анна Красовицкая во время беседы в пражской галерее «Луцерна». По словам внучки Натальи Горбаневской – одной из тех, кто пятьдесят лет назад в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора на Лобном месте развернул знаменитый лозунг «За вашу и нашу свободу», о событиях тех дней важно помнить и сегодня.

Есть ли у Анны кроме родственных связей с демонстрантами 1968 года и другая мотивация, которая заставляет ее уделять «чешской теме» значимое место в своей жизни?

«Демонстрация 1968 года – это огромное событие, которое, как мне кажется, вообще должно быть важно для всех нас. Почему это был такой удар в сердце для диссидентов перед 68 годом, когда ввели войска? Все тогда смотрели на реформы в Чехословакии с неким замиранием сердца, видели в этом что-то очень положительное. Там была не только моя бабушка, там был и мой дедушка Павел Литвинов, и даже мой маленький папа в коляске с бабушкой. Мы до сих пор смотрим на все это так».