Чехи помогут оздоровить Иссык-Куль

По словам Людмилы Лешковской, менеджера по сотрудничеству с частным сектором в Агентстве развития Чехии, Средняя Азия в целом является очень привлекательным рынком для чешских фирм. Основными направлениями развития киргизского региона в настоящее время являются горнодобывающая промышленность, энергетика и туризм – последний особенно развит на озере Иссык-Куль, популярном месте пляжного отдыха у жителей СНГ. Однако эта популярность уже давно сказывается на экологическом состоянии озера и вызывает беспокойство у специалистов по охране окружающей среды.

«Киргизия относится к странам, в которых экономика и хозяйственная деятельность продолжают развиваться, и там существует ещё много пробелов, которые мы можем помочь заполнить. Собственно, поэтому проект станции по очистке сточных вод в области озера Иссык-Куль нам показался отличной идеей. Озеро это большое, это охраняемый объект и природное достояние, но вот окружающая его среда пока не приспособлена к тому, чтобы помешать его загрязнению. Фирма Khaanzaa уже имеет опыт работы в данном регионе, мы сотрудничали с ней в рамках проектов в Монголии, именно поэтому мы уверены, что ей удастся и сейчас с успехом завершить начатое», - считает Людмила Лешковска. Несмотря на то, что один-единственный проект, конечно, не является стопроцентным решением проблемы, даже эти усилия могут привести в будущем к положительным изменениям.

«Я полагаю, что станция по очистке сточных вод, которая будет создана в рамках данного проекта, конечно, не спасёт всё озеро целиком, но хотя бы поспособствует улучшению экологической ситуации, а главное – позволит местным жителям увидеть, как эта система функционирует, и понять, что это выгодно обеим сторонам», - считает Лешковска. Если удастся донести до местного населения серьёзность проблемы и наглядно объяснить преимущества сотрудничества с чешской стороной, то, по мнению менеджера, можно рассчитывать на то, что проект просуществует не один год.

«В каждом из наших проектов мы, прежде всего, рассчитываем на то, что, с какой бы идеей чешская фирма ни пришла на местный рынок, она непременно подключит к работе местных специалистов и жителей. Именно такая передача новых знаний и является основным фактором, который обеспечивает долговременность проекту. Например, даже если фирма Khaanzaa через несколько лет уйдёт с рынка в Киргизии, мы всё равно можем быть уверены, что местные специалисты будут продолжать работу на очистной станции».

В настоящее время проект находится в фазе активной разработки. Специалисты Khaanzaa изучают условия местного рынка и налаживают связи.

«Предположительно, реализация плана начнётся в следующем году. Мы знаем, что за текущий год было проведено тщательное исследование окрестностей, территории и местного рынка. Уже имеется список новых партнёров, с которыми будет вестись работа. Вообще, иметь надёжного партнёра в бизнесе в азиатских странах – это самое важное», - говорит Людмила Лешковска.

Подать заявку на участие в программе B2B имеют право любые представители малого и среднего бизнеса в Чехии, которые хотят представить миру собственную инновационную технологию или идею, реализовать её на практике и помочь тем самым решить ту или иную проблему в одной из развивающихся стран. Проекты, по словам Лешковской, отбираются на основании ряда критериев. Ключевые из них – влияние на последующее развитие региона и финансовая устойчивость.

«В первом случае мы стремимся к тому, чтобы предложенная технология, ноу-хау фирмы, сама по себе являлась инновацией. Так, например, упомянутая система очистки сточных вод функционирует очень деликатно и эргономично. Что же касается финансовой устойчивости, то тут подход простой: мы хотим, чтобы фирма, которая отправляется покорять новый рынок, имела рано или поздно прибыль, потому что только в случае материального успеха у неё появится мотивация там остаться и продолжить инвестировать в начатое».