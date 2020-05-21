Чехи надеются на подешевление жилья. Есть ли для этого предпосылки?

В центре города можно найти краткосрочное жилье по цене, ранее предлагаемой исключительно за пределами мегаполиса.

Число владельцев, сдающих через Airbnb, не так велико

Феномен Airbnb, для многих ставший синонимом ценовой доступности поездок, в последние годы был более чем очевиден.

«Тем не менее интересно, что число владельцев, которые сдают посредством этого сервиса жилье, не так велико. В целом же в Чехии уже довольно давно ушли от практики, когда владельцы квартир решают сдать неиспользуемое ими жилье на тот период, когда в нем не нуждаются»,

— сообщил в интервью «Чешскому Радио» iROZHLAS.cz директор Института планирования и развития ЧР Oндржей Богач.

То есть, большинство посуточных арендодателей предлагают квартиры, которые изначально были приобретены с целью сдачи в наем. По мнению главы института, Прага могла бы воспользоваться коронакризисом для решения проблем с нехваткой жилья, например, скупив без проволочек квартиры, однако власти столицы не были наделены для этого необходимыми полномочиями.

На порталах, специализирующихся на недвижимости, на данный момент превалируют объявления об аренде. Среди них появились и квартиры, ранее предлагаемые исключительно через сайт Airbnb. К примеру, на одном из порталов Sreality.cz в период пандемии в Праге появилось девять тысяч предложний как продажи, так и аренды квартир и домов.

— Стоимость арендной платы в маленьких квартирах в первом, втором и третьем районах Праги, то есть центре города, снизилась на 20 -25 процентов. Например, в районе Мала Страна на Косарковой набережной (Kosárkovo nábřeží) в настоящее время предлагают в аренду квартиру площадью в 50 кв. м. всего лишь за 11 тысяч в месяц (440 eвро). Аналогичный тренд мы можем наблюдать и в других больших городах,

— указала менеджер секции объявлений портала недвижимости Sreality.cz Гана Коржинкова.

Как показало исследование общества Numbeo, предоставленное агентству ЧТК в январе 2020 г., в регионе Центральной и Восточной Европы Прага, которую опередила Москва, по доровизне аренды заняла второе место (26,5% от уровня Нью-Йорка), Братислава третье (21,9%), Варшава четвертое (21,7%), Брно пятое. Тем не менее, уровень арендной платы в центре чешской столицы во время эпидемии снизился на 10%, а в остальных районах - в среднем на 5,7%, достигнув показателей 2016 года, сообщает информагентство ЧТК. Аналогичная ситуация сложилась в Брно.

Стоимость жилья в кварталах старой застройки продолжает повышаться

Еще заметнее, на 25%, упали цены на аренду четырех - и пятикомнатных квартир, в которых нередко живут студенты. При этом стоимость жилплощади, продаваемой в кварталах старой застройки, продолжает повышаться, хотя в начале эпидемии цены на жилье сократились на 1,4%, как сообщило ЧТК.

Приобретение собственной недвижимости многим приходится отложить — в лучшем случае. Сотни семей даже с учетом снижения ипотечных ставок по-прежнему не могут планировать покупку квартиры. В особенности это касается молодых пар, у которых нет необходимых собственных сбережений — для оформления ипотечного кредита с учетом заоблачной планки, поднятой рынком, им требyется иметь на счету примерно три четверти миллиона крон.

— Спрос на арендуемое жилье среди жителей страны очень высок. Это объясняется, кроме прочего, ужесточением правил предоставления банковских услуг в сфере ипотечных кредитов. В настоящее время к нам уже обращаются некоторые клиенты, которые, например, в период эпидемии лишились части своих доходов, этому аренда является для них единственной возможностью решения жилищного вопроса,

— рассказал специалист в области ипотечного кредитования Даниэл Горняк.

Новоселье в арендуемом жилье

Новоселье под собственной крышей для большинства чехов таким образом сегодня остается несбыточной мечтой.

«Многие надеялись, что эпидемия кардинально повлияет на снижение цен на рынке недвижимости, однако они так и остались намного более высокими, чем в предыдущие годы», — отмечает региональный директор одной из чешских фирм по недвижимости Ян Штепанек.

Несколько недель назад, тем не менее, в чешских СМИ, в том числе в эфире «Чешского Телевидения» прозвучали комментарии специалистов, прогнозировавших относительное затишье на фронте недвижимости в ближайшие месяцы и сценарий, согласно которому клиенты, со своей стороны, теперь будут стремиться добиться скидки стоимости, однако девелоперы будут выжидать, насколько серьзно отразится коронакризис на уменьшении спроса, и лишь "под давлением" пересмотрят стратегию продаж.

По мнению некоторых специалистов, осенний сезон станет более показательным в смысле ближайших перспектив и динамики цен на рынке жилой недвижимости.

Сегодняшняя ситуация практически не повлияла на стоимость жилья. Единственное изменение, которое мы зарегистрировали в первые две недели после объявления чрезвычайного положения в стране, это почти полное отсутвие реакции на наши предложения. Однако сегодня все постепенно возвращается в прежнее русло, то есть почти на уровень до вспышки эпидемии Соvid - 19.

Рост цен связан с проблемами застройщиков

Согласно опросу сервера Bezrealitky, стоимость старых квартир в первом квартале текущего года повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в среднем на 15%, не говоря уже о жилье в новостройках. На последующий рост может оказать влияние необходимость отложить проекты, сообщил девелопер.

— Проблемы у нас возникли потому, что некоторые работники уехали после объявления ЧП домой и задержались с возвращением или выходом на работу из-за карантинных требований. К тому же больше времени в такой ситуации занимает получение разрешений на строительство, все очень затянулось, что наконец может обернуться новым скачком цен на жилье.