Чехи ищут манускрипты, похищенные шведами в ходе Тридцатилетней войны

Например, самый большой в мире манускрипт, рукописная чешская «Дьявольская библия» (Codex Gigas), является особым предметом гордости Национальной библиотеки Швеции. Некоторые из книг оказались в Ватикане, Мадриде или Санкт-Петербурге. В рамках проекта Aкадемии наук «Шведские книжные трофеи из Чехии и Моравии 1646–1648 гг.» составляется каталог, в котором числится уже более тысячи названий.

Прага лишилась сокровищ, однако шведам не покорилась

Командиры войск Шведской короны, осаждавших Прагу и другие чешские и моравские города, получили вполне детальный план относительно добычи трофеев в виде произведений искусства и книжных собраний. Королева Кристина даже поторопилась заранее уведомить о своих художественных предпочтениях, касавшихся сокровищ из коллекции Рудольфа II, которые она великодушно готовилась «принять на хранение». Согласно последней информации, шведы в последние годы Тридцатилетней войны увезли из страны около 25 тысяч рукописей и изданий. Большая часть, 80% превратились в пепел во время пожара Королевского дворца в Стокгольме в 1697 году, то есть менее полувека после того, как были привезены из Чехии. Об оставшихся экземплярах у чешской стороны были лишь обрывочные сведения.

Старочешская библия вернулась на родину

«Чехия лишилась из-за вторжения шведов и редчайшей рукописи, принадлежавшей потомку короля Иржи из Подебрад, так называемой Библии Бочека (Bočkova bible, середина XV в., ныне хранится в Моравском архиве Брно - прим. Ред.). Это один из старейших переводов библии на чешский язык, по сути старочешская библия. Сей труд также весьма интересен тем, что его украшает необыкновенно искусная книжная живопись»,

– отмечает сотрудник Моравского краевого архива Томаш Чернушак.

На территорию Чехии книга вернулась благодаря дипломатическим переговорам, проходившим еще в XIX веке, однако такие случаи крайне редки.

Чешская сторона не вправе требовать возвращения раритетов

В рамках упомянутого проекта чехи пытаются найти все сохранившиеся книги, увезенные из Богемии, и обозначить главные трассы, по которым путешествовали эти тома по всей Европе. Примерно две трети книг приходились на религиозные издания, зачастую католические, и не могли вызвать массового интереса в лютеранской Швеции.

«Книги были вывезены на основе правовых норм того времени, поэтому чешская сторона в настоящее время не вправе требовать их возвращения», сообщила автор сайта «Шведские книжные трофеи» (Švédská knižní kořist), сотрудница Библиотеки Академии наук Чешской Республики Ленка Весела.

Уже более десяти лет она занимается поиском утерянных книг и составляет их каталог в цифровом формате. В нем значится уже свыше одной тысячи названий.

Нашлись книги преемника Кальвина, а также святого Яна Саркандера и Яна Ессениуса

Ленка Весела обнаружила в Швеции сочинения теолога–кальвиниста, пастора, лингвиста и дипломата Теодора Безы, который был самым разносторонним писателем франкоязычной Швейцарии в XVI веке и исследователем французского и греческого языков. Беза в Женеве общался с представителями Общины богемских братьев (гергунтеров), чье учение опиралось на идеи Яна Гуса и Петра Хельчицкого. Один из чешских богословов, рыцарь Иржи Зикмунд в 1599 году выкупил библиотеку этого сподвижника и преемника Кальвина – зрение пожилого ученого ослабевало, и распорядился перевезти ее в свой замок в моравский Бухлов. Она находилась в Моравии с начала XVII века, позже исчезла при загадочных обстоятельствах. Чешские ученые до недавнего времени предполагали, что библиотека может быть замурована в стенах бухловицкого замка.

В прошлом году Веселой удалось найти некоторые из книг пражского врача, политика и философа Яна Ессениуса, автора «Зороастра», а позже и святого Яна (Иоанна) Саркандера, канонизированного в мае 1995 года. Как сообщила Л. Весела газете Hospodářské noviny, она ежегодно проводит в архивах Швеции три недели, что позволяет ей ежемесячно дополнять свой список шестидесятью названиями. В настоящее время исследовательнице известно приблизительно о трех тысячах рукописей и изданий, которые находятся в разных библиотеках и городах за пределами Чехии.

Собрания в итоге оказались в разных странах, некоторые из книг, похищенных из Праги, Оломоуца и Микулова, осели в Ватикане, Мадриде или Санкт-Петербурге. Преобладающая часть - в Швеции, в области вокруг Стокгольма. Та же самая участь постигла библиотеку Рожмберка, которая была крупнейшим собранием своего времени в Европе. Уникальная коллекция вначале находилась в Тршебони, потом в Пражском Граде. Во время осады Праги шведские войска ее конфисковали. До сих пор в Стокгольме находится и рукопись библиотечного каталога этого собрания. Он был составлен под конец жизни дворянина Петра Вока из Рожберка.

«Петр Вок являлся известным библиофилом, который прилагал много усилий не только к приобретению как можно большего числа изданий. Он уделял большое внимание переплету. Характерной особенностью библиофилии того времени было оформление и украшение книг. Книги содержали экслибрисы, листы с гравюрами и рисунками, выполненными в стиле маньеризма»

В конце Тридцатилетней войны захватчики увозили из Чешских земель не только библиотечные раритеты. Замки и дворцы покидали также многие редкие полотна, скульптуры и другие ценности, Прага лишилась свыше пятисот картин, в том числе шедевров Леонардо да Винчи, Тициана, Тинторетто, Рафаэля, Рубенса, Караваджо, Брейгеля и Босха.