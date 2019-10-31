Чехи готовы переезжать, но лишь ради более высокой зарплаты

На работу и с работы предпочтительнее пешком

43% чешских сотрудников готовы покинуть насиженное место лишь при условии гораздо высшего оклада, 35% – в случае предложения работы, которая, по их мнению, имеет смысл. Чехи стараются находить работу поближе к своему дому. Несмотря на то, что 61% чешских работников способны переехать ради перспективной или интересной работы, если бы им разрешили выбрать, они предпочли бы работать там, куда из их дома можно дойти пешком, рассказала в интервью Radio Prague International сотрудница общества Randstad Aльжбета Гонсова.

– В нынешнем году нас несколько удивили результаты исследования, так как на основе предыдущих опросов мы предполагали, что чехи опять не захотят сдвинуться с места. Тем не менее, оказалось, что довольно большое число респондентов сообщили, что готовы к переезду в случае новой работы, в том числе к переезду за границу. С другой стороны, немало людей скорее бы поменяли место работы, чем место жительства. Поэтому вывод здесь неоднозначен, и окончательное решение принимается на основе конкретных условий.

Более 50% скорее изменят карьерные цели, нежели уедут за рубеж

43% участников опроса признались, что готовы переехать на чужбину, если им будут платить намного больше, чем в Чехии. – Этот аргумент играет главную роль во всех рассуждениях о целесообразности смены рабочего места. Само собой разумеется, мы в данном случае не говорим о топ-менеджерах, которые привыкли к переездам со всей своей семьей. Мы знаем, что более половины чехов предпочли бы изменить свои карьерные планы, нежели уезжать за рубеж. Лишь треть опрошенных согласна ради сохранения своей работы переехать в другой город на территории Чехии.

Зарплата на 25% выше? Можно подумать

Какая сумма подразумевается под более высокой оплатой труда, которая является достаточной мотивацией для тех, кто готов покинуть родные пенаты? Насколько должна повыситься зарплата, чтобы работник согласился поменять место жительства?

– Мы спрашивали наших респондентов скорее в общем плане, размер зарплаты должен был бы повыситься на несколько десятков процентов. Однако это нереально, если говорить о рабочих профессиях и кадрах, работающих в сфере использования ручного труда, которые требуются в самых разных регионах Чешской Республики. Чешские работодатели активно ищут таких работников, зачастую сталкиваясь с их дефицитом в ближайшем окружении, но зарплаты, которые они им предлагают, недостаточны для того, чтобы кто-то покинул прежнее место и перебрался на другой конец республики. Для того, чтобы мотивировать к переезду в рамках Чехии или за ее пределы ради работы, чехам надо было бы предложить зарплату минимум на 25% выше нынешней или еще больше.

Большое влияние на гибкость в выборе места работы влияет недостаток доступного жилья в Праге. Из-за замедленного процесса выдачи разрешений на строительство дефицит новых квартир в чешской столице может достигнуть в 2030 году пятидесяти тысяч единиц – это стало и одной из причин быстрого роста цен на недвижимость. Поэтому если семья переедет в Прагу из областного города, где платит за аренду в три раза меньше, повышение зарплаты в той же Праге, большую часть которой придется потратить на дорогостоящее жилье, может оказаться нерезонным.

– Это и есть самая большая загвоздка – нехватка доступного жилья. Такая проблема не затрагивает круг высококвалифицированных специалистов, так как компании оплачивают им жилье на определенный или даже на весь период действия контракта, расходы на школы для детей и тому подобное. Однако всем остальным – большинству – приходится решать такие вопросы самостоятельно, и приходиться считаться с тем, что аренда жилья в больших городах потребует куда больших затрат, чем в небольших городах. А если в семье оба представителя трудоустроены как рабочие, переехать в большой город для них нереально, так как их зарплаты не возместят расходов. Нередко им также приходится жить в общежитиях, что далеко не самый приемлемый вариант.

Агентство Randstad проводило аналогичное исследование в 34 странах мира с участием как минимум 400 граждан от каждой. Жители каких государств проявляют наибольшую готовность поменять место жительства из -за работы?

«Граждане Испании, Италии и Португалии легче на подъем, чем чехи»

– В мировом масштабе самую большую готовность сменить место жительства из-за работы проявляют в странах с самым высоким уровнем безработицы и низкими заработками. Если исключить страны Юго-Восточной Америки и Азии, так как сравнение с ними здесь нерелевантно, и посмотреть на Европу, то граждане Румынии или Польши куда с большей охотой, чем мы, едут работать в другие страны. Польша –большая страна, и разница в зарплатах на востоке и западе там больше. Из западных стран Европы относительно высок процент тех, кто готов мигрировать ради работы, в Испании, Италии, Португалии, где большая безработица. В некоторых случаях даже 30 - 40 % выпускников не могут устроиться по своей специальности, поэтому в любом случае они легче на подъем, чем чехи, что помогает им получить необходимый опыт, чтобы в будущем работать в соответствии с приобретенной профессией.

Если уезжать, то лучше в соседние страны

В рамках всемирного опроса на данную тему респонденты выбрали вб качестве наиболее подходящей страны для работы США (28%), Германию (25%) и Австралию (22%). Наиболее привлекательны для чехов вакансии, предлагаемые в Германии, как следует из исследования консалтинговой компании Randstad. На второе и третье места в рейтинге наиболее предпочтительных стран вышли Австрия и Словакия.

Несмотря на самый низкий уровень безработицы в Чехии за последние двадцать лет, в прошлом году повысилось число чешских граждан, опасающихся потерять работу. Опасениями такого рода поделились 24 процента респондентов, участвовавших в прежнем опросе компании Randstad.

